En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیام احساسی جراح مغز و اعصاب به فرزند رتبه یک ریاضی

پست پدر رتبه یک ریاضی و فیزیک در اینستاگرام برای پسرش را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۱۳۲۶۰۸۵
| |
1086 بازدید

پیام احساسی جراح مغز و اعصاب به فرزند رتبه یک ریاضی

به گزارش تابناک به نقل از رویداد۲۴، پدر رتبه یک کنکور رشته ریاضی و فیزیک، آریا ابراهیمی اشبلا که خود پزشک جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات است، متنی را برای فرزندش در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرد.

او نوشت: یکی از زیباترین لحظات زندگی من همین امروز رقم خورد… وقتی دیدم آریا با تلاش و پشتکار خودش رتبه ۱ ریاضی رو به دست آورد. این موفقیت فقط یک عدد نیست نشونه سال‌ها صبر کوشش و ایمان تو هست. پسرم تو باعث شدی قلبم پر از غرور بشه و مطمئنم این افتخار‌ها تازه آغاز راه درخشانت هست. همیشه بهت ایمان داشتم و از این به بعد هم باور دارم آینده‌ای روشن و پر از قله‌های بزرگ در انتظارت خواهد بود. افتخار منی پسرم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
رتبه یک کنکور رشته ریاضی فیزیک جراح مغز و اعصاب
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
دروغ آقای وزیر رو شد/ این آمار‌ها را از کجا آوردید؟
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توانمندی پزشکان ایرانی در درمان اختلالات حرکتی
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد
عکس العمل نفرات برتر کنکور 1404 را ببینید
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۲۷ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۹ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۳۸ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۳۱ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۷۸ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۷ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005YyT
tabnak.ir/005YyT