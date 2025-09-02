پیام احساسی جراح مغز و اعصاب به فرزند رتبه یک ریاضی

به گزارش تابناک به نقل از رویداد۲۴، پدر رتبه یک کنکور رشته ریاضی و فیزیک، آریا ابراهیمی اشبلا که خود پزشک جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات است، متنی را برای فرزندش در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرد.

او نوشت: یکی از زیباترین لحظات زندگی من همین امروز رقم خورد… وقتی دیدم آریا با تلاش و پشتکار خودش رتبه ۱ ریاضی رو به دست آورد. این موفقیت فقط یک عدد نیست نشونه سال‌ها صبر کوشش و ایمان تو هست. پسرم تو باعث شدی قلبم پر از غرور بشه و مطمئنم این افتخار‌ها تازه آغاز راه درخشانت هست. همیشه بهت ایمان داشتم و از این به بعد هم باور دارم آینده‌ای روشن و پر از قله‌های بزرگ در انتظارت خواهد بود. افتخار منی پسرم.