En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت دلار امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴

هر دلار آمریکا در بازار ۱۰۴ هزار و ۸۳۰ تومان قیمت پیدا کرده است.
کد خبر: ۱۳۲۶۰۴۹
| |
1756 بازدید
|
۱
قیمت دلار امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴

 بازار ارز در حالی وارد یازدهمین روز شهریورماه ۱۴۰۴ شد که قیمت دلار در کانال ۱۰۴ هزار تومان قرار گرفته است.

به گزارش تابناک؛ آخرین قیمت اعلامی اسکناس دلار در مرکز مبادله ارزی برابر با ۷۱ هزار و ۳۱۴ تومان است. حواله دلار در مرکز مبادله ارزی برابر با ۶۹ هزار و ۲۳۷ تومان اعلام شده است. در این میان، بررسی روند قیمت‌ها در بازار غیررسمی ارز حاکی از قرارگیری دلار در کریدور چهارم کانال ۱۰۰ هزار تومان است.

بر همین اساس، هر دلار آمریکا در بازار ۱۰۴ هزار و ۸۳۰ تومان قیمت پیدا کرده است. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
دلار ارز بازار دلار خرید و فروش دلار خبر فوری
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
دروغ آقای وزیر رو شد/ این آمار‌ها را از کجا آوردید؟
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت دلار و یورو صبح امروز دوشنبه ۱۰ شهریور
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۲۹ مرداد
قیمت جدید دلار در بازار امروز 24 تیرماه
قیمت دلار امروز یکشنبه ۲۹ تیر
قیمت دلار امروز یکشنبه ۲۲ تیر
دلار سقوط کرد یا بازی جدیدی شروع شده؟!
قیمت دلار و یورو بعد از اعلام دور پنجم مذاکرات
نوسان دلار؛ ثبات نسبی یا آرامش قبل از طوفان؟
پیش‌بینی قیمت دلار امروز 7 بهمن
قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۱۲ اسفند
قیمت دلار و یورو امروز ۲۶ اردیبهشت
دلار به پایین‌ترین رقم سقوط کرد!
قیمت دلار یک روز پس از آتش‌بس ایران و اسرائیل
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۵ خرداد
قیمت انواع ارز در بازار امروز سه شنبه 5 فروردین
قیمت دلار امروز 7 اردیبهشت ماه
قیمت دلار و یورو در صرافی‌ها امروز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت
بازار سیاه دلار در حال جان گرفتن است
قیمت دلار امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه
قیمت دلار امروز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
0
1
پاسخ
وای خدا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۲۶ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۳۷ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۲۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۷ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۷۷ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005Yxt
tabnak.ir/005Yxt