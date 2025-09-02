بازار ارز در حالی وارد یازدهمین روز شهریورماه ۱۴۰۴ شد که قیمت دلار در کانال ۱۰۴ هزار تومان قرار گرفته است.

به گزارش تابناک؛ آخرین قیمت اعلامی اسکناس دلار در مرکز مبادله ارزی برابر با ۷۱ هزار و ۳۱۴ تومان است. حواله دلار در مرکز مبادله ارزی برابر با ۶۹ هزار و ۲۳۷ تومان اعلام شده است. در این میان، بررسی روند قیمت‌ها در بازار غیررسمی ارز حاکی از قرارگیری دلار در کریدور چهارم کانال ۱۰۰ هزار تومان است.

بر همین اساس، هر دلار آمریکا در بازار ۱۰۴ هزار و ۸۳۰ تومان قیمت پیدا کرده است.