قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۱ شهریور

قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۱ شهریور

به گزارش تابناک؛  قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. 

قیمت طلا

بروزرسانی: سه شنبه ۱۱ شهریور

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

89,407,000

طلای 18 عیار / 740

88,215,000

طلای ۲۴ عیار

119,209,000

طلای دست دوم

88,215,320

آبشده کمتر از کیلو

387,370,000

مثقال طلا

387,310,000

انس طلا

3,448.00

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

976,500,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

897,700,000

نیم سکه تک فروشی

524,600,000

ربع سکه تک فروشی

311,600,000

سکه گرمی تک فروشی

158,300,000

تمام سکه (قبل 86)

893,000,000

نیم سکه (قبل 86)

455,000,000

ربع سکه (قبل 86)

245,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

119,900,000

حباب سکه بهار آزادی

41,750,000

حباب نیم سکه

96,610,000

حباب ربع سکه

97,280,000

حباب سکه گرمی

52,860,000
