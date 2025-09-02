قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۱ شهریور

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۱۱ شهریور
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
89,407,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
88,215,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
119,209,000
|
طلای دست دوم
|
88,215,320
|
آبشده کمتر از کیلو
|
387,370,000
|
مثقال طلا
|
387,310,000
|
انس طلا
|
3,448.00
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
976,500,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
897,700,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
524,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
311,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
158,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
893,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
455,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
245,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
119,900,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
41,750,000
|
حباب نیم سکه
|
96,610,000
|
حباب ربع سکه
|
97,280,000
|
حباب سکه گرمی
|
52,860,000
