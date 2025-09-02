بازگشت نوشاد عالمیان به جمع ۱۰۰ بازیکن برتر جهان

جدیدترین رنکینگ فدراسیون جهانی تنیس روی میز در حالی منتشر شد که نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی کشورمان پس از یک قهرمانی و یک نایب‌قهرمانی در مسابقات فیدر چک صعود خوبی داشت و دوباره به رتبه زیر ۱۰۰ بازگشت. نوشاد در این رده‌بندی ۲۴ پله صعود داشت و جایگاه ۸۲ را از آن خود کرد. همچنین بنیامین فرجی و نیما عالمیان همراه به خاطر عملکرد خوب در مسابقات چک صعود داشتند و با ۵ و ۱۸ پله ارتقا، در رده‌های ۱۴۰ و ۱۶۱ قرار گرفتند. نوید شمس و امیرحسین هدایی هم هرکدام با یک پله نزول در رده‌های ۱۶۲ و ۲۴۵ ایستادند. در بخش زنان هم ندا شهسواری با ۲ پله نزول و کسب جایگاه ۲۳۱ همچنان نفر اول است. شیما صفایی بدون تغییر در رده ۲۸۵ قرار گرفته و مهشید اشتری نیز با ۳ پله سقوط به رده ۳۸۵ رسیده است.