قیمت خودرو امروز ۱۱ شهریور ۱۴۰۴

قیمت خودرو امروز 11 شهریور 1404 در حالی اعلام شد که همچنان نرخ ارز مهمترین عامل تاثیرگذار بر بازار خودرو است. نوسانات اخیر ارز، بیش از خودروهای وارداتی بر خودروهای داخلی و مونتاژی تاثیر گذاشته است. همچنین مصوبه جدید در حوزه قیمتگذاری و افزایش نرخ کارخانهای خودروسازان فشار مضاعفی را به بازار خودرو وارد کرده است.
قیمت خودروهای داخلی
به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در میان محصولات ایرانخودرو، پژو 207 و ریرا بیشترین نوسان را طی دو هفته اخیر تجربه کردهاند. پژو 207 دندهای با فرمان هیدرولیک در این مدت 69 میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است و اکنون با قیمت 905 میلیون تومان معامله میشود. همچنین ریرا در همین بازه 85 میلیون تومان رشد کرده تا امروز با نرخ یک میلیارد و 655 میلیون تومان در بنگاههای معاملاتی عرضه شود.
از محصولات سایپا نیز شاهین GL بیشترین تغییر را تجربه کرده است. این خودرو طی 14 روز گذشته 49 میلیون تومان گرانتر شده است و اکنون با قیمت 922 میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرد.
قیمت خودروهای مونتاژی
در بخش خودروهای مونتاژی، فونیکس FX بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. این کراساوور چینی در دو هفته گذشته بیش از 200 میلیون تومان رشد کرده تا امروز با قیمت دو میلیارد و 695 میلیون تومان در بنگاههای معاملاتی عرضه شود. پس از آن، دیگنیتی پرایم قرار دارد که در همین بازه رشد 160 میلیون تومانی را تجربه کرده است. دیگنیتی پرایم امروز با برچسب قیمتی دو میلیارد و 130 میلیون تومان قابل خریداری از بازار آزاد است.
اما برخلاف روند صعودی بازار، هایما 7X و لوکانو L8 کاهش قیمت داشتهاند. هایما 7X در دو هفته اخیر 155 میلیون تومان ارزانتر شده است و امروز روی شاخص دو میلیارد و 55 میلیون تومان میایستد. از سوی دیگر، لوکانو L8 که پیشتر بیش از چهار میلیارد و 200 میلیون تومان معامله میشد، امروز با نرخ چهار میلیارد و 170 میلیون تومان در بازار دیده میشود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید