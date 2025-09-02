میخواستم پلیس شوم اما دزد شدم

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ چندی پیش مرد میانسالی در تماس با پلیس از سرقت خانهاش خبر داد و گفت: «روزانه خانهام را اجاره میدهم. روز گذشته دو مرد جوان برای اجاره خانهام آمدند و حتی پول اجاره را به محض دریافت کلید پرداخت کردند، اما صبح که برای تحویل خانه رفتم، نه از آنها خبری بود، نه از یخچال، تلویزیون و وسایل خانه.» با شکایت مرد جوان تحقیقات پلیسی آغاز شد و مدارکی که سارقان به صاحبخانه برای اجاره خانه داده بودند مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد آنها جعلی هستند. در ادامه کارآگاهان پلیس با شکایتهای مشابه مواجه شدند و با چهرهنگاری متهمان مشخص شد یکی از آنها به نام سامان سابقهدار بوده است. بدین ترتیب کارآگاهان سراغ سامان رفته و او را بازداشت کردند و با اعتراف متهم، همدست او نیز بازداشت شد.
کرایه خانه با مدرک جعلی
۲۰ سال قبل توبه کرده بود که دور خلاف را خط بکشد، اما زمانی که موتورش به سرقت رفت، توبهاش را شکست و تصمیم گرفت دوباره سرقت پیشه کند.
از کی به فکر سرقت افتادی؟
مدتی قبل در سایتهای تبلیغ و آگهی چشمم به کرایه یک روزه خانه افتاد و جرقهاش از همان زمان در ذهنم زده شد.
مدارک هویتی مال چه کسی بود؟
از معتادان میخریدیم، البته برای صاحبخانهها بیشتر پول مهم بود.
چرا سرقت میکردی؟
برای اینکه عقدهای شده بودم. یک نفر مقابل چشمم موتورم را دزدید و برای من که خودم سارق بودم خیلی حس بدی داشت.
سابقه داری؟
۲۰ سالی بود که توبه کرده بودم سرقت نکنم، اما همان ماجرایی که برایتان گفتم باعث شد توبهام را بشکنم، وگرنه وضع مالیام خوب است و نیاز به این پولها ندارم. البته این را هم بگویم که یک زمانی میخواستم پلیس شوم که نشد، بعد با خودم گفتم دزد شوم که شدم.
