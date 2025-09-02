En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

میخواستم پلیس شوم اما دزد شدم

دو مرد جوان با کارت شناسایی سرقتی و جعلی، روزانه خانه اجاره و اموال خانه را سرقت می‌کردند.
کد خبر: ۱۳۲۶۰۲۱
| |
3 بازدید
میخواستم پلیس شوم اما دزد شدم

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ چندی پیش مرد میانسالی در تماس با پلیس از سرقت خانه‌اش خبر داد و گفت: «روزانه خانه‌ام را اجاره می‌دهم. روز گذشته دو مرد جوان برای اجاره خانه‌ام آمدند و حتی پول اجاره را به محض دریافت کلید پرداخت کردند، اما صبح که برای تحویل خانه رفتم، نه از آنها خبری بود، نه از یخچال، تلویزیون و وسایل خانه.» با شکایت مرد جوان تحقیقات پلیسی آغاز شد و مدارکی که سارقان به صاحب‌خانه برای اجاره خانه داده بودند مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد آنها جعلی هستند. در ادامه کارآگاهان پلیس با شکایت‌های مشابه مواجه شدند و با چهره‌نگاری متهمان مشخص شد یکی از آنها به نام سامان سابقه‌دار بوده است. بدین ترتیب کارآگاهان سراغ سامان رفته و او را بازداشت کردند و با اعتراف متهم، همدست او نیز بازداشت شد.

کرایه خانه با مدرک جعلی

۲۰ سال قبل توبه کرده بود که دور خلاف را خط بکشد، اما زمانی که موتورش به سرقت رفت، توبه‌اش را شکست و تصمیم گرفت دوباره سرقت پیشه کند.

از کی به فکر سرقت افتادی؟

مدتی قبل در سایت‌های تبلیغ و آگهی چشمم به کرایه یک روزه خانه افتاد و جرقه‌اش از همان زمان در ذهنم زده شد.

مدارک هویتی مال چه کسی بود؟

از معتادان می‌خریدیم، البته برای صاحب‌خانه‌ها بیشتر پول مهم بود.

چرا سرقت می‌کردی؟

برای اینکه عقده‌ای شده بودم. یک نفر مقابل چشمم موتورم را دزدید و برای من که خودم سارق بودم خیلی حس بدی داشت.

سابقه داری؟

۲۰ سالی بود که توبه کرده بودم سرقت نکنم، اما همان ماجرایی که برایتان گفتم باعث شد توبه‌ام را بشکنم، وگرنه وضع مالی‌ام خوب است و نیاز به این پول‌ها ندارم. البته این را هم بگویم که یک زمانی می‌خواستم پلیس شوم که نشد، بعد با خودم گفتم دزد شوم که شدم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پلیس دزد سرقت
بانک مرکزی دست از مخفی کاری بردارد/ گاهی لازم است بخاطر مردم از برخی مسائل گذشت
عکس: افشاگری بی سابقه مجری صداوسیما درباره سعید جلیلی
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خفت گیری از مصطفی امامی مجری تلویزیون در اتوبان مدرس
قاتل شوهر چندم مقتول بود؟
ماجرای گم شدن کودک تهرانی در سبزوار
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۸۱ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۱۶ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۶ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۲۵ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۱۴ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۷ نظر)
tabnak.ir/005YxR
tabnak.ir/005YxR