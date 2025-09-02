وزیر نیرو: شبکه برق کشور فرسوده است

وزیر نیرو با بیان اینکه « بزرگترین مشکل و شاید مادر مشکلات لااقل در صنعت آب و برق، مشکل اقتصادی است»، عنوان کرد: ناترازی اقتصادی باعث شده است طی سالیان گذشته بدهی پیمانکاران و سرمایه گذاران حوزه آب و برق پرداخت نشود.

عباس علی آبادی وزیر نیرو در جلسه روز سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ صحن مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی و ارائه نظرات کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد مشکلات تأمین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حقابه های زیست محیطی، پس از قرائت گزارش کمیسیون انرژی با عنوان «بررسی خاموشی‌های گسترده در تابستان ۱۴۰۴» با بیان اینکه «اغلب مطالب بیان شده در گزارش را قبول دارم و فکر می کنم که راه حل های درستی ارائه شد و این راه حل ها همان هایی است که ما در وزارت نیرو دنبال می کنیم»، اظهار کرد: از مشکلات کلی و نظرات و نقدهای نمایندگان محترم آگاهم و آمادگی دارم که با حضور در کمیسیون های تخصصی توضیحات لازم را ارائه کنم.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی در ادامه به ارائه گزارشی درباره وضعیت صنعت آب و برق پرداخت و گفت:

