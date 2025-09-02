حرکت قطارهای خط یک متروی تهران به حالت عادی بازگشت

حرکت قطارها در خط یک متروی تهران به حالت عادی بازگشت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روابط عمومی شرکت متروی تهران اعلام کرد: به اطلاع مسافران محترم می‌رساند، صبح امروز (سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴) در پی حادثه ورود غیرمجاز به محدوده حرکت قطارها در ایستگاه امام خمینی(ره) که موجب توقف و تأخیر در حرکت قطار شماره ۵۰۶ و اختلال در خدمات‌رسانی شده بود، با حضور و اقدام عوامل امداد و ایمنی، مسیر ریلی ایمن‌سازی شد.

بر این اساس، از ساعت ۰۶:۴۴ حرکت قطارها در خط یک به حالت عادی بازگشته و سیر قطارها طبق برنامه در حال انجام است.

از صبر و همکاری مسافران گرامی در مدت بروز این اختلال سپاسگزاریم.