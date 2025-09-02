En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند

این "رشته" سر دراز دارد؛ قبولی رشته پزشکی و دندان‌پزشکی برای کنکوری‌ها سخت‌تر از پیش شده است.
کد خبر: ۱۳۲۶۰۱۳
| |
2403 بازدید
|
۵

قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد

 

با وجود کمبود پزشک در بسیاری از شهرها و صف‌های طولانی درمان، وزارت بهداشت با تصمیمی که مجلسی‌ها غیرکارشناسی و برخلاف قانون می‌دانند، ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی را سه‌هزار نفر کاهش داده است. 

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، در حالی که دانش آموزان در تب و تاب نتایج رتبه بندی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ هستند، کاهش محسوس ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی، نگرانی‌ها نسبت به تشدید کمبود پزشک در مناطق مختلف کشور بالا گرفته است.

این تصمیم وزارت بهداشت، به‌ویژه در شرایط شیوع بیماری‌های جدید و روند رو به رشد سالمندی جمعیت، واکنش برخی از نمایندگان مجلس را برانگیخته است. در همین زمینه، علی جعفری آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو، در گفت‌وگویی به تشریح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پرداخت. 

 

یک پنجم کاهش 

جعفری آذر در گفت‌وگو با تابناک در ابتدای سخنان خود با اشاره به ارقام ظرفیت امسال گفت: «ظرفیت پزشکی امسال نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. از حدود ۱۵ هزار و ۴۰۰ نفر، چیزی نزدیک به سه هزار نفر کم شده است. تعیین ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی بر اساس نیاز واقعی کشور و پس از بررسی کارشناسی انجام می‌شود. حالا اگر تعداد را کم کرده‌اند، مسئولان بهداشت باید پاسخ‌گو باشند. گزارشی که خودشان منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد ما در بعضی از شهرها حتی یک متخصص هم نداریم. ممکن است تعداد پزشک عمومی به نسبت جمعیت در برخی مناطق کافی به نظر برسد، اما واقعیت میدانی این است که مردم برای گرفتن نوبت معطل می‌مانند.» 

وی با انتقاد از این تصمیم افزود: «آنچه پیش‌بینی شده بود، بر اساس نیاز کشور بوده و همین‌طور بی‌حساب تعریف نشده بود. حالا اینکه به هر دلیلی و با فشار بعضی کانون‌های قدرت تعداد را کم کردند، بر خلاف واقعیت موجود است. الان با بیماری‌های جدید و متعدد، باید کشوری داشته باشیم که دسترسی مردم به پزشک مناسب باشد. این‌که مردم برای یک مراجعه غیر اورژانسی مجبور شوند تا ساعت ۳ نصف شب به مطب بروند آن هم با وقت قبلی نه تکریم مردم است و نه شأن نظام سلامت کشور. ساعت ویزیت باید متناسب باشد، هم برای بیمار و هم برای پزشک.» 

 

پیامدها

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با اشاره به پیامدهای این محدودیت ادامه داد: «با این شرایط، مردم بسیاری از شهرها و روستاها، حتی اگر بیمه داشته باشند، باز هم باید در صف‌های طولانی بمانند. این خلاف نیاز کشور است. ظرفیت‌هایی که تعیین شده، نیاز واقعی بوده و کاهش آن غیرکارشناسی است.» 

  

ورود مجلس

جعفری آذر در پاسخ به این سوال که مجلس برای اصلاح این وضعیت چه خواهد کرد گفت: «ما در مجلس، به‌ویژه در کمیسیون بهداشت، باید بررسی کنیم دلیل این کاهش چیست. کمیسیون اصل ۹۰ هم در صورت نیاز می‌تواند ورود کند. اما مهم است که وزارت بهداشت بیاید و توضیح بدهد، مثلاً توضیح دهد که چه منطقی پشت این است که ساعت ویزیت پزشک، ساعت دو نصف شب باشد و مردم ماه‌ها زودتر وقت بگیرند. حتی بعضی بیماران از شهرستان‌های دور می‌آیند، شب را در خیابان کلان‌شهرها می‌گذرانند که نوبتشان برسد. این وضعیت با شأن مردم سازگار نیست.» 

قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد

وی با انتقاد از ایجاد انحصار در برخی مشاغل گفت: «همان‌طور که در سایر کشورها نباید برای ورود به مشاغل ضروری محدودیت بی‌مورد گذاشت، در ایران هم این‌طور است. ما باید فرصت‌های برابر برای دسترسی به پزشک و سایر خدمات مهم ایجاد کنیم. این مردم هستند که در نهایت انتخاب می‌کنند به کدام پزشک مراجعه کنند، اما وقتی تعداد محدود باشد و آن هم در مرکز استان یا پایتخت متمرکز شود، عملاً انحصار ایجاد شده است.» 

 

افزایش بیماری‌ها

جعفری آذر با اشاره به افزایش برخی بیماری‌ها هشدار داد: «گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت نشان می‌دهد بیماری‌های سخت و صعب‌العلاج، مثل سرطان، هم شیوع بیشتری پیدا کرده و هم درمان آن‌ها پرهزینه است. از طرف دیگر پوشش بیمه‌ای ناکافی است. علاوه بر این، روند سالمند شدن جمعیت ایران آغاز شده و سالمندی به‌طور طبیعی باعث افزایش ابتلا به بیماری می‌شود. ترکیب این عوامل سالمندی، شیوع بیماری‌های جدید، و هزینه‌های بالای درمان فشار زیادی به مردم می‌آورد.» 

او در ادامه با بیان دشواری‌های اقتصادی حوزه سلامت افزود: «هزینه‌های درمان به‌دلیل استفاده از تکنولوژی‌های گران‌قیمت رو به افزایش است. بسیاری از بیمه‌ها پرداخت‌ها را با تأخیر چند ماهه انجام می‌دهند و این خود پزشکان را هم ناراضی کرده است. در چنین وضعیتی اگر هم ظرفیت تربیت پزشک کاهش یابد، هم مردم تحت فشارند و هم پزشکان.»

 

شفاف توضیح دهید

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: «باید شرایط طوری باشد که مردم بتوانند به راحتی و در زمان مناسب به پزشک دسترسی پیدا کنند، خصوصاً در شهرستان‌ها و مناطق محروم. برنامه‌ریزی برای ظرفیت پزشکی باید بر اساس نیاز واقعی کشور باشد، نه فشارها یا ملاحظات دیگر. وزارت بهداشت موظف است این موضوع را به‌طور شفاف توضیح دهد و مجلس نیز پیگیر اصلاح این وضعیت خواهد بود.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
رشته پزشکی کنکور سهمیه پزشکی وزارت بهداشت مجلس شورای اسلامی
بانک مرکزی دست از مخفی کاری بردارد/ گاهی لازم است بخاطر مردم از برخی مسائل گذشت
عکس: افشاگری بی سابقه مجری صداوسیما درباره سعید جلیلی
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس قابل توجه از کارنامه داوطلب سهمیه‌ای کنکور
هشدار مهم! زنگ خطر «سرخک» در این مناطق کشور
کسب رتبه برتر در مدارس عادی عملا امکان پذیر نیست
شوک بزرگ کنکور تجربی؛ فقرا حذف شدند!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
1
1
پاسخ
خیلی هم خوب
مملکت به پرستار و کارشناس ازمایشگاه و فیزیو تراپ و چشم پزشک هم احتیج داره
به ژنتیک دان و ایمنو شناس و زیست شناس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
0
3
پاسخ
خرید و فروش سوالات کنکور با مبالغ بین یک تا یک و نیم میلیارد تومان ...

یکی از دلایلی که امسال اکثر رتبه های برتر از ثروتمندان هستند همین موضوع است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
1
1
پاسخ
شما نمی تونید 10نفر همزمان سوار تاکسی کنید که ظرفیت 4 نفر دارد هر چه قدر هم مسافر زیاد باشد و عجله داشته باشند. به عنوان کارشناس دانشکده پزشکی تهران شاهد هستم که چند ترم است کلاس ها ظرفیت دانشجوها را ندارند . آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهی به ظرفیت دانشجوهایمان نداریم. مجلس چه کاره است که برای دانشگاه ظرفیت تعیین کند مجلس می تواند بگوید از فردا قانون شده که هر تاکسی معمولی همزمان 10 نفر سوار کند......
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
1
1
پاسخ
با این شرایط پزشک تربیت نمیکنین قصاب تربیت میکنین به زودی تعداد اینها زیاد بشه و اشباع بشن برای کسب درآمد دست به قصابی مردم میزنن .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
2
1
پاسخ
خیلی هم تصمیم خوبیه، دانشگاه ها هیچ کدوم زیرساخت کافی برای این تعداد دانشجوی پزشکی ندارن. کیفیت آموزش به شدت افت کرده و نظام آموزش پزشکی در حال فروپاشیه. خروجی های فعلی به ویژه توی دوره تخصص تقریبا با یه نفر که پزشک نیست هیچ فرقی ندارن.
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۸۱ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۲۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۶ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۲۵ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۱۴ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۷ نظر)
tabnak.ir/005YxJ
tabnak.ir/005YxJ