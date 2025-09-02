با وجود کمبود پزشک در بسیاری از شهرها و صف‌های طولانی درمان، وزارت بهداشت با تصمیمی که مجلسی‌ها غیرکارشناسی و برخلاف قانون می‌دانند، ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی را سه‌هزار نفر کاهش داده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، در حالی که دانش آموزان در تب و تاب نتایج رتبه بندی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ هستند، کاهش محسوس ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی، نگرانی‌ها نسبت به تشدید کمبود پزشک در مناطق مختلف کشور بالا گرفته است.

این تصمیم وزارت بهداشت، به‌ویژه در شرایط شیوع بیماری‌های جدید و روند رو به رشد سالمندی جمعیت، واکنش برخی از نمایندگان مجلس را برانگیخته است. در همین زمینه، علی جعفری آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو، در گفت‌وگویی به تشریح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پرداخت.

یک پنجم کاهش

جعفری آذر در گفت‌وگو با تابناک در ابتدای سخنان خود با اشاره به ارقام ظرفیت امسال گفت: «ظرفیت پزشکی امسال نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. از حدود ۱۵ هزار و ۴۰۰ نفر، چیزی نزدیک به سه هزار نفر کم شده است. تعیین ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی بر اساس نیاز واقعی کشور و پس از بررسی کارشناسی انجام می‌شود. حالا اگر تعداد را کم کرده‌اند، مسئولان بهداشت باید پاسخ‌گو باشند. گزارشی که خودشان منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد ما در بعضی از شهرها حتی یک متخصص هم نداریم. ممکن است تعداد پزشک عمومی به نسبت جمعیت در برخی مناطق کافی به نظر برسد، اما واقعیت میدانی این است که مردم برای گرفتن نوبت معطل می‌مانند.»

وی با انتقاد از این تصمیم افزود: «آنچه پیش‌بینی شده بود، بر اساس نیاز کشور بوده و همین‌طور بی‌حساب تعریف نشده بود. حالا اینکه به هر دلیلی و با فشار بعضی کانون‌های قدرت تعداد را کم کردند، بر خلاف واقعیت موجود است. الان با بیماری‌های جدید و متعدد، باید کشوری داشته باشیم که دسترسی مردم به پزشک مناسب باشد. این‌که مردم برای یک مراجعه غیر اورژانسی مجبور شوند تا ساعت ۳ نصف شب به مطب بروند آن هم با وقت قبلی نه تکریم مردم است و نه شأن نظام سلامت کشور. ساعت ویزیت باید متناسب باشد، هم برای بیمار و هم برای پزشک.»

پیامدها

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با اشاره به پیامدهای این محدودیت ادامه داد: «با این شرایط، مردم بسیاری از شهرها و روستاها، حتی اگر بیمه داشته باشند، باز هم باید در صف‌های طولانی بمانند. این خلاف نیاز کشور است. ظرفیت‌هایی که تعیین شده، نیاز واقعی بوده و کاهش آن غیرکارشناسی است.»

ورود مجلس

جعفری آذر در پاسخ به این سوال که مجلس برای اصلاح این وضعیت چه خواهد کرد گفت: «ما در مجلس، به‌ویژه در کمیسیون بهداشت، باید بررسی کنیم دلیل این کاهش چیست. کمیسیون اصل ۹۰ هم در صورت نیاز می‌تواند ورود کند. اما مهم است که وزارت بهداشت بیاید و توضیح بدهد، مثلاً توضیح دهد که چه منطقی پشت این است که ساعت ویزیت پزشک، ساعت دو نصف شب باشد و مردم ماه‌ها زودتر وقت بگیرند. حتی بعضی بیماران از شهرستان‌های دور می‌آیند، شب را در خیابان کلان‌شهرها می‌گذرانند که نوبتشان برسد. این وضعیت با شأن مردم سازگار نیست.»

وی با انتقاد از ایجاد انحصار در برخی مشاغل گفت: «همان‌طور که در سایر کشورها نباید برای ورود به مشاغل ضروری محدودیت بی‌مورد گذاشت، در ایران هم این‌طور است. ما باید فرصت‌های برابر برای دسترسی به پزشک و سایر خدمات مهم ایجاد کنیم. این مردم هستند که در نهایت انتخاب می‌کنند به کدام پزشک مراجعه کنند، اما وقتی تعداد محدود باشد و آن هم در مرکز استان یا پایتخت متمرکز شود، عملاً انحصار ایجاد شده است.»

افزایش بیماری‌ها

جعفری آذر با اشاره به افزایش برخی بیماری‌ها هشدار داد: «گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت نشان می‌دهد بیماری‌های سخت و صعب‌العلاج، مثل سرطان، هم شیوع بیشتری پیدا کرده و هم درمان آن‌ها پرهزینه است. از طرف دیگر پوشش بیمه‌ای ناکافی است. علاوه بر این، روند سالمند شدن جمعیت ایران آغاز شده و سالمندی به‌طور طبیعی باعث افزایش ابتلا به بیماری می‌شود. ترکیب این عوامل سالمندی، شیوع بیماری‌های جدید، و هزینه‌های بالای درمان فشار زیادی به مردم می‌آورد.»

او در ادامه با بیان دشواری‌های اقتصادی حوزه سلامت افزود: «هزینه‌های درمان به‌دلیل استفاده از تکنولوژی‌های گران‌قیمت رو به افزایش است. بسیاری از بیمه‌ها پرداخت‌ها را با تأخیر چند ماهه انجام می‌دهند و این خود پزشکان را هم ناراضی کرده است. در چنین وضعیتی اگر هم ظرفیت تربیت پزشک کاهش یابد، هم مردم تحت فشارند و هم پزشکان.»

شفاف توضیح دهید

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: «باید شرایط طوری باشد که مردم بتوانند به راحتی و در زمان مناسب به پزشک دسترسی پیدا کنند، خصوصاً در شهرستان‌ها و مناطق محروم. برنامه‌ریزی برای ظرفیت پزشکی باید بر اساس نیاز واقعی کشور باشد، نه فشارها یا ملاحظات دیگر. وزارت بهداشت موظف است این موضوع را به‌طور شفاف توضیح دهد و مجلس نیز پیگیر اصلاح این وضعیت خواهد بود.»