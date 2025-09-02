En
پایان خونین دعوا بر سر عکس‌های مستهجن شوهر

زنی که متهم است شوهرش را با ضربات چاقو به قتل رسانده، ادعا کرد عکس‌های مستهجن او را در گوشی‌اش پیدا کرده بود.
کد خبر: ۱۳۲۶۰۰۵
پایان خونین دعوا بر سر عکس‌های مستهجن شوهر

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین، یک سال قبل خبر فوت مشکوک مردی جوان به نام شهریار به پلیس گزارش شد. همسر شهریار به پلیس گفت، وقتی به خانه آمد، جسد شوهرش را پیدا کرد.

تحقیقات نشان داد که شهریار به قتل رسیده است، چرا که آثار خون زیادی روی زمین و بدن مقتول پیدا شده بود. به این ترتیب، بازپرس کشیک در جریان حادثه قرار گرفت و جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت. پزشکی قانونی اعلام کرد ضربات عمیق که بر بدن مقتول وارد شده علت اصلی مرگ است.

یافته‌ها نشان می‌داد آرزو، همسر شهریار، با او درگیری زیادی داشت. این زن گفت: «من و شوهرم درگیری داشتیم ولی من او را نکشتم. در زمان قتل خانه نبودم و آرایشگاه بودم.»

این ادعا در حالی مطرح شد که در خانه آنها هیچ قفلی شکسته نشده بود و آثاری از حضور یک فرد غریبه در خانه وجود نداشت. به این ترتیب، ظن پلیس همچنان بر آرزو باقی ماند، تا اینکه این زن در بازجویی‌های فنی لب به اعتراف گشود و گفت: «من و شهریار با هم اختلاف داشتیم.

روز حادثه من از آرایشگاه آمدم و دیدم شوهرم بیسکویت خریده و آماده می‌شود چیزی بخورد. گفتم غذا هست. رفتم گرم کنم که متوجه گوشی شهریار شدم. گوشی را چک کردم و دیدم دوباره از خودش عکس‌های مستهجن گرفته.  خیلی عصبانی شدم، ما چند بار سر این موضوع با هم جروبحث کرده بودیم.

من خیلی عصبانی بودم. وقتی دیدم با همه بحث‌هایی که کردیم، یک پک مواد باز کرده و دارد امتحان می‌کند، بیشتر عصبانی شدم. او یک پک شیشه را با چاقو باز کرد که بکشد. من اعتراض کردم و او با چاقو به من حمله کرد.»

متهم گفت: «شوهرم می‌خواست مرا بزند. چاقو را از او گرفتم و در دفاع از خودم چند ضربه به او زدم. قصدم فقط دفاع از خودم بود.»

متهم در پاسخ به این سوال که چرا به شوهرش کمک نکرد، گفت: «بارها شده بود که من را کتک زده و در حالی که خونین و زخمی بودم یک گوشه رهایم کرده  و رفته بود. من هم فکر کردم خودش بلند می‌شود. چند ساعت بعد آمدم دیدم مرده است.»

 با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۲ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

