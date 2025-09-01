به گزارش تابناک به نقل از فارس، سید محمد حسن جوادزاده، معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، امروز با اشاره به سطح پرتوهای دکل‌های مخابراتی گفت که تابش دکل‌ها بسیار کمتر از حد مجاز است و هیچ نگرانی‌ای برای سلامتی ایجاد نمی‌کند.

در سال‌های اخیر، با گسترش شبکه‌های موبایل و نصب دکل‌های جدید در شهرها و محله‌های مسکونی، برخی شهروندان نگران تأثیر پرتوهای دکل‌ها بر سلامت خود و خانواده‌شان بودند. همچنین رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گاهی نگرانی‌هایی درباره تابش دکل‌های BTS و احتمال بروز مشکلات سلامتی منتشر کرده‌اند.

مرجع قانونی تعیین حدود پرتوهای غیریونساز، سازمان انرژی اتمی کشور است و اپراتورهای تلفن همراه موظف‌اند تجهیزات خود را دقیقاً مطابق چارچوب این سازمان نصب و بهره‌برداری کنند. همچنین اپراتورها موظف‌اند سطح تشعشعات دکل‌ها را زیر حد مجاز استاندارد ۷۵۶۸ سازمان استاندارد ایران نگه دارند تا سلامت ساکنان به خطر نیفتد.

جوادزاده می‌گوید که سازمان تنظیم مقررات با بهره‌گیری از ایستگاه‌های پایش ثابت و سیار، سطح تابش در مناطق مختلف کشور را به‌طور مستمر کنترل می‌کند و نتایج پایش‌ها نشان می‌دهد تابش‌ها خیلی پایین‌تر از سطحی است که در آن حتی احتمال آسیب به انسان وجود داشته باشد.