دادگاه نتانیاهو را احضار کرد

دادگاه اسرائیل، برخلاف ادعای بنیامین نتانیاهو مبنی بر بی‌اطلاعی از پرونده «قطر گیت»، او را برای پاسخ به پرسش‌ها و ارائه شهادت احضار کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در بخش شامگاهی دوشنبه شب خود اعلام کرد، با وجود آنکه بنیامین نتانیاهو ادعا کرده بود هیچ اطلاعی از همکاری مشاورانش با قطری‌ها ندارد، اما دادگاه او را ملزم به حضور و بازجویی شن کرد، امری که بیانگر دستیابی دادستانی به اطلاعاتی بر خلاف ادعای وی دارد.

در ادامه این گزارش آمده است، قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر برای ادای شهادت اضافی در رابطه با پرونده قطر گیت، به دادگاه احضار شود.

این پرونده مربوط به روابطی است که دفتر نتانیاهو با دولت قطر داشته و گفته می‌شود شماری از مشاورانش در مقابل دریافت پول برای قطری‌ها فعالیت می‌کردند.

این احضاری در حالی صورت می‌گیرد که بنیامین نتانیاهو پیش از این به دادگاه خبر داده بود که اطلاعی از این امر نداشته است و نمی‌دانسته است که مشاوران نزدیکش از جمله اوریش و فیلدشتاین با قطری‌ها همکاری می‌کردند، اما بعد از به دست آمدن اطلاعات جدید، بازپرسان به این نتیجه رسیدند که نتانیاهو را احضار و او را با شواهد و قراین جدیدی که خلاف گفته هایش را ثابت می‌کند، مواجه کنند.

به گفته بازپرسان، اکنون در حال سیر روند قانونی احضار نخست وزیر هستند و همانطور که شش ماه پیش هم در این رابطه رخ داد، ترجیحا این جلسه هم علنی خواهد بود و اگر لازم باشد به نتانیاهو در این رابطه تفهیم اتهام هم خواهد شد.

شش ماه پیش زمانی که نتانیاهو و دو مشاورش مورد بازجویی قرار گرفتند، او در دفترش بازجویی، اما دو مشاورش به دادگاه رفتند و بعدا مشخص شد که دو مشاورش در بازداشت باقی ماندند.

همین امر باعث حمله نتانیاهو به تحقیقات این پرونده شد او در ویدیویی که در این رابطه منتشر کرد مدعی شد که این تحقیقات با اهداف سیاسصی انجام گرفته و تمامی اقدامات صورت گرفته صرفا با هدف سرنگونی او از نخست وزیری است تا مانع از برکناری رئیس شاباک شوند.

وی دستگیری مشاورانش را گروگان گیری توصیف کرد.