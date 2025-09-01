اظهارات تازه وزیر خارجه انگلیس در خصوص مکانیسم ماشه

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، دیوید لمی، وزیر امور خارجه انگلیس که به منظور پاسخ به سوال نمایندگان در مجلس عوام این کشور حضور یافته بود، با انتقاد از روند کمکرسانی به مردم فلسطین در نوار غزه، گفت: حجم کمکهایی که روزانه به نوار غزه وارد میشود، به هیچ عنوان کافی نیست و نمیتواند پاسخگوی نیاز ساکنان این منطقه باشد.
وی ادامه داد کشتار مردم فلسطین درست در زمانی که برای دریافت کمکهای بشردوستانه حضور پیدا کردهاند، به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود.
او همچنین خطاب به دولت اسرائیل گفت از دولت اسرائیل میخواهم اجازه دهد به خبرنگاران و تصویربرداران بینالمللی اجازه دهد وارد نوار غزه شوند.
وزیر امور خارجه انگلیس بخشی از سخنان خودش را به موضوع ایران اختصاص داد.
دیوید لمی گفت مکانیسم ماشه و اعمال تحریمها علیه ایران به معنای پایان دیپلماسی نیست.
وی ادامه داد ایران را تشویق میکنیم که به میز مذاکرات با ایالات متحده آمریکا بازگردد و به بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه بازگشت به ایران را بدهد.
وزیر خارجه انگلیس در ادامه اظهارات خود مدعی شد که حجم ذخایر اورانیوم غنیسازی شده ایران، 40 برابر بیشتر از آن مقداری است که در برجام روی آن توافق شده بود.
