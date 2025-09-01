پادزهری برای افسردگی و ناامیدی در جامعه

یک کارشناس مذهبی و استاد حوزه و دانشگاه، با تشبیه زندگی پرتلاطم امروز به یک هواپیمای درگیر آشوب، تأکید کرد: همان‌طور که اعلام وجود یک خلبان خبره، آرامش را به مسافران بازمی‌گرداند، اعتقاد به منجی نیز بزرگ‌ترین منبع امیدبخشی به جامعه است تا جایی که فرد معتقد را از افسردگی، ناامیدی مطلق و حتی خودکشی مصون می‌دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا موسوی واعظ، کارشناس مذهبی و استاد حوزه و دانشگاه در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان مثال‌هایی، به تبیین چگونگی اثرگذاری اعتقاد مهدویت در جامعه پرداخت و اظهار کرد: تصور کنید در هواپیمایی که دچار تلاطم شدید شده است، به مسافران اعلام کنند خلبان از هواپیما بیرون پریده است. این خبر به تنهایی می‌تواند باعث ناامیدی و سکته شود. اما اگر رزومه درخشان یک خلبان ماهر اعلام شود، همین «اعتقاد به وجود او»، آرامش و امید را به همه بازمی‌گرداند. بیمار درمان‌ناپذیری که خبر می‌رسد پزشک متخصصی با داروی معجزه‌آسا در راه است، یا دانش‌آموزی که به علم استادش ایمان دارد، به همین شکل روحیه و انگیزه می‌گیرند. اعتقاد به امام زمان (عج) نیز دقیقاً چنین نقش حیاتی را در زندگی فردی و اجتماعی ایفا می‌کند.

وعده الهی به مستضعفان؛ وارثان واقعی زمین چه کسانی هستند؟

موسوی واعظ در بخش دوم سخنان خود به بیان ویژگی‌های منجی از منظر قرآن و روایات پرداخت و آیه ۵ سوره قصص را شاهدی بر این مدعا دانست و گفت «خداوند به ما وعده داده است که مستضعفان زمین را منت می‌داریم و آنان را پیشوا و وارثان زمین قرار می‌دهیم.»

او بیان کرد: منظور از مستضعف، تنها افراد بی‌پول نیستند، بلکه همه مظلومان و ستمدیدگانی هستند که تحت ظلم قدرت‌های جهانی مانند آمریکا و اسرائیل قرار دارند. این آیه نویدی است برای همه آنان که ناامید نشوند و بدانند پایان تاریخ، از آنِ آنان است.

کشتی نجات در اقیانوس پرآشوب دنیا

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به روایاتی که امام زمان (عج) را به «کشتی نجات» تشبیه کرده‌اند، اظهار کرد: انسان وقتی احساس کند که صاحب و ناجی دارد، هم از ظلم کردن می‌ترسد و هم به آینده امیدوار می‌شود. قرآن می‌فرماید: «أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»، یکی از مصادیق ذکر خدا، همان یاد و انتظار آن منجی موعود است که آرامش‌بخش دل‌هاست.

منتظران واقعی، نه می‌ترسند و نه غمگین می‌شوند

ویژه‌ترین ویژگی منتظران از زبان این مبلغ مذهبی چنین بیان شد: روایات بسیاری داریم که می‌گویند «منتظر فرج» بودن، خود به انسان احساس سرخوشی و نورانیت قلب می‌دهد. چنین فردی مراقب است معصیت و ظلم نکند. خداوند درباره اولیاءالله می‌فرماید «لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ»، اینان نه ترسی دارند و نه اندوهگین می‌شوند. کسی که منتظر ظهور است، از هیچ چیز دیگری نمی‌ترسد.

حتی اگر خاکسترم را به باد دهند، باز برمی‌گردم!

موسوی واعظ با اشاره به اعتقاد به «رجعت» در مذهب شیعه، اظهار کرد: این باور، اوج امیدواری را ایجاد می‌کند. فرد معتقد می‌داند حتی اگر او را بکشند و خاکسترش را به باد دهند، در دوران ظهور بازخواهد گشت تا طعم عدالت را بچشد. با چنین تفکری، آیا می‌توان ناامید شد؟ امام حسین(ع) فرمودند «در زمان غیبت، همین اعتقاد به منجی، به انسان قدرتی می‌دهد که بر همه آزارها و تکذیب‌ها صبر کند و هرگز ناامید نشود.»

اگر فقط یک روز به پایان دنیا مانده باشد

او به روایت دیگری از پیامبر (ص) استناد کرد که فرمودند: «اگر از عمر دنیا تنها یک روز باقی مانده باشد، خداوند آن روز را آنقدر طولانی می‌کند تا مردی از فرزندان من قیام کند و زمین را پر از عدل و داد کند.» و در ادامه گفت: کسی که به چنین وعده الهی و این سطح از عدالت جهانی ایمان دارد، هرگز خود را در «آخر خط» نمی‌بیند. انتظار، به زندگی معنا و هدف می‌بخشد و انسان را در مسیر صبر، مقاومت و امیدوارانه زیستن، توانمند می‌سازد.