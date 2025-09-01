En
کشف ۱۰۰ سکه تاریخی در یک محوطه باستانی اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: باستان‌شناسان در فصل دوم کاوش‌های محوطه تاریخی کمرزرین اصفهان موفق به کشف ۱۰۰ سکه تاریخی شدند؛ آثاری که احتمال وجود یک تجارتخانه مهم در این منطقه را تقویت کرده است.
به گزارش تابناک، امیر کرم‌زاده روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: تنها در روز گذشته ۳۵ سکه به دست آمد که رقم بسیار قابل توجهی است.

وی تصریح کرد: این سکه‌ها اغلب متعلق به دوره‌های اسلامی هستند اما برای تعیین دقیق قدمت آن‌ها باید در محیط آزمایشگاهی پاک‌سازی و بررسی شوند.

کرم‌ زاده با اشاره به اهمیت یافته‌ها افزود: با توجه به شواهد موجود، احتمال می‌دهیم این منطقه در گذشته یک مرکز مهم تجاری بوده است و آثار ارزشمندتری در لایه‌های زیرین خاک وجود داشته باشد.

کرم‌زاده همچنین از تمدید مجوز کاوش توسط پژوهشگاه باستان‌شناسی خبر داد و گفت: مجوز کاوش فصل دوم ۴۰ روزه بود و با پایان آن، مجوز جدید برای ادامه کاوش‌ها در محدوده مقابل مسجد کمرزرین صادر شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان تصریح کرد: این فرصت به ما امکان می‌دهد تحقیقات گسترده‌تری انجام دهیم و جزئیات بیشتری از تاریخ اقتصادی و فرهنگی این منطقه به دست آوریم.

کرم زاده تأکید کرد که این کاوش‌ها می‌تواند به درک بهتر شناسنامه تاریخی و تمدنی اصفهان کمک کند و یافته‌های ارزشمندی را در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

گفتنی است، دو سال پیش عملیات گودبرداری با لودر برای احداث گذر کمرزرین منجر به مشهود شدن شواهدی از ۲ سازه معماری تاریخی و در نتیجه توقف عملیات عمرانی و شروع عملیات باستان شناسی با توافق بین پژوهشگاه میراث فرهنگی، سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان و دانشگاه هنر شد.

در فصل اول کاوش باستان شناسی گذر کمرزرین، آثاری مانند یک سازه آبی منقوش متعلق به دوران پیش از حمله مغول به اصفهان، یک کوره سفال، یک سازه معماری متعلق به دوران متاخر اسلامی، دیواره‌های سنگی و کف‌های آجر فرش احتمالا سلجوقی و یک سنگاب کشف شده است.

پیشتر مطابق طرح‌های ارائه شده از سوی سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان مقرر بود محدوده گذر کمرزرین که هم اکنون به عنوان فاز اول این محدوده شناخته می‌شود به سایت موزه یا همان موزه باز شهری (مکانی برای معرفی یافته‌ها و داده‌های مهم باستان شناسی) تبدیل شود.

فصل دوم کاوش‌های کمرزرین در مقابل مسجد کمرزرین مرداد گذشته آغاز شده و در جریان آن علاوه بر بقایای معماری، یافته‌های منقول از جمله کاشی‌های زرین‌فام متعلق به ادوار اسلامی، سفالینه‌های شاخص و سکه‌های تاریخی کشف شده است.

