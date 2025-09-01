رایزنی گروسی با کالاس درباره ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی عصر دوشنبه از دیدار خود با «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در حاشیه مجمع راهبردی «بِلِد» در اسلوونی خبر داد.
گروسی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «نشست مهم و بهموقعی با معاون کمیسیون اروپا و کایا کالاس درباره مأموریت اجتنابناپذیر آژانس در ایران داشتیم.»
وی با قدردانی از حمایت اتحادیه اروپا از فعالیتهای آژانس افزود: «پشتیبانی اتحادیه اروپا از کار ما در این زمینه و فراتر از آن، بسیار ارزشمند است.»
این دیدار در حالی صورت گرفت که سه کشور اروپایی عضو برجام اخیراً روند فعالسازی مکانیزم موسوم به «ماشه» علیه ایران را آغاز کردهاند؛ اقدامی که با واکنش شدید مقامات جمهوری اسلامی ایران و رد مشروعیت آن از سوی روسیه و چین مواجه شده است.
