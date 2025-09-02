آخرین پادشاه عراق در کنار ملکه الیزابت، سال ۱۳۳۵

تصویری کمتر دیده شده از ملک فیصل دوم، آخرین پادشاه عراق، را در یک کالسکه روباز در لندن و در کنار ملکه الیزابت در سال ۱۳۳۵ مشاهده می‌کنید.