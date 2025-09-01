رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان در سخنرانی خود در سازمان همکاری شانگهای گفت که احداث گذرگاه زنگزور ضمن کمک به ارتقای صلح و ثبات در منطقه برای همسایگان آذربایجان سودمند خواهد بود.

علی‌اف: زنگزور به سود همه همسایگان است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وبگاه دولت جمهوری آذربایجان اعلام کرد که «الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور آذربایجان امروز دوشنبه در بخشی از سخنرانی خود در نشست سازمان همکاری شانگهای که در استان تیانجین چین در حالی برگزاری است، گفت: گذرگاه زنگزور به زودی به بخش مهم دیگری از دالان میانی و گذرگاه شمال-جنوب تبدیل می‌شود و به ارتقای صلح و شراکت چندجانبه کمک خواهد کرد.

رئیس‌جمهور آذربایجان تاکید کرد که گذرگاه زنگزور برای تمامی همسایگان دور و نزدیک آذربایجان در شرق، غرب، شمال و جنوب مرز‌های آن سودمند خواهد بود.

علی‌اف همچنین گفت که جمهوری آذربایجان یک شریک قابل اعتماد برای چین در منطقه است و روابط طرفین در سال‌های اخیر به سطح جدیدی رسیده است.

او همچنین تاکید کرد که باکو از ابتکارعمل چین در زمینه «توسعه و امنیت جهانی» حمایت می‌کند.