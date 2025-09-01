به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ این تصاویر قابلیت‌های اصلی آن را شامل شارژ بی‌سیم، شارژ بی‌سیم معکوس و پرداخت با NFC (حتی در حالت کاملاً باز) نشان می‌دهد. این دستگاه با دو لولا طراحی می‌شود و نمایشگر داخلی ۱۰٫۱ اینچی دارد.

▫️گلکسی زد ترای‌فولد به پردازنده Snapdragon ۸ Elite و دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی مجهز است. ویژگی جدید Split Trio امکان اجرای همزمان چند اپلیکیشن را فراهم می‌کند. قیمت تخمینی آن بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ دلار است و سامسونگ ممکن است جزئیات بیشتر را در IFA ۲۰۲۵ اعلام کند.