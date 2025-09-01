En
شرط علی حاتمی برای بازی اکبر عبدی در فیلم مادر

اکبر چنان نشست بازی کرد باور کنید همه گریه کردند. در چشم همه اشک پر شد.
کد خبر: ۱۳۲۵۹۲۷
719 بازدید
شرط علی حاتمی برای بازی اکبر عبدی در فیلم مادر

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ عبدالله اسکندری گریمور شهیر کشورمان چند روز پیش مهمان برنامه «۱۰۰۱» بود. در بخشی از مصاحبه او به انتخاب اکبر عبدی هنرپیشه استثنایی کشورمان برای بازی در فیلم مادر علی حاتمی اشاره کرد:

«وقتی که قرار شد آقای حاتمی فیلم رو بسازه من گفتم نقش غلامرضا رو بدیم به آقای عبدی. آقای حاتمی گفت: «من نمی‌خواهم کسی به این بیماری بخندد من دوست دارم این نقش جدی باشد.»

من جواب دادم:« شما اون ور اکبر رو ندیدی»

آقای حاتمی گفت: «پس وقت قرارداد با اکبر بهش بگید سکانس اول رو می گیریم اگر درست درآمد و کسی نخندید من می گذارم او بازی کند ولی بهش بگید اگه خندیدند من اکبر رو حذف می کنم یکی دیگه می گم نقش رو بازی کنه.»

گفتم: «باشه اجازه بده من گریم کنم»

من گریه ام کردم و اولین پلان را گرفتند. اگر فیلم را دیده باشید در آن  بیمارستان روی نیمکت می‌نشیند و اکبر چنان نشست بازی کرد باور کنید همه گریه کردند. در چشم همه اشک پر شد. علی حاتمی آمد من را ماچ کرد گفت:« تو چه قدر خوب دیدی.»

