به گزارش تابناک، آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود نوشت: طبق گزارش رسمی اسنپ، متوسط درآمد ناخالص یک راننده تماموقت در تهران حدود ۴۲ میلیون تومان در ماه است. پس از کسر کمیسیون، هزینه سوخت و مخارج جاری، درآمد خالص او به طور میانگین ۳۲ میلیون تومان برآورد میشود.
حال اگر یک خودروی برقی چینی با قیمت تقریبی ۱/۵ میلیارد تومان بهعنوان تاکسی وارد ناوگان شود و سرمایهگذار تمام هزینه خرید را تأمین کند، سناریو به شکل دیگری رقم میخورد. در این حالت، اگر دستمزد راننده را مطابق حداقل حقوق کار (حدود ۱۵ میلیون تومان) در نظر بگیریم، سهم باقیمانده برای سرمایهگذار از محل فعالیت تاکسی چیزی در حدود ۱۷ میلیون تومان در ماه خواهد بود؛ آن هم قبل از محاسبه استهلاک خودرو، بیمه و مالیات.
اما مقایسه ساده نشان میدهد که در شرایط فعلی بازار پول، سپردهگذاری همین ۱/۵ میلیارد تومان در بانک با نرخ سود ۲۳ درصدی، ماهانه حدود ۲۹ میلیون تومان سود خالص و معاف از مالیات نصیب سرمایهگذار میکند؛ رقمی بهمراتب بیشتر از بازدهی سرمایهگذاری در تاکسیهای برقی.
به نظرتون چرا آدم باهوش و عاقل باید سرمایهش رو تبدیل کنه به تاکسی برقی؟
