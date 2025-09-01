به گزارش تابناک به نقل از مشرق؛ فرامرز دادرس، افسر سابق گارد در افشاگری جدید از خیانتهای ربع پهلوی و سلطنتطلبان نکات قابل توجهی را بیان کرده است که بخشهای مهم آن را میخوانید:
** اسرائیل و آمریکا برای تجاوز جدید به ایران نیازمند بهانه نیستند و احتمال تجاوز جدید بالاست. نتانیاهوی جنایتکار جنگیِ روانی بیش از ۴۰ سال است که به دنبال حمله نظامی به ایران بوده، نه دموکراتیزه کردن ایران.
** هدف اسرائیل تجزیه ایران به تکههای مختلف است. شیمون پرز نخست وزیر و رئیس جمهور اسبق اسرائیل در مصاحبهای گفت: ایران بزرگ و دارای اقوام و ملیتهای مختلف است. یعنی به رشونی گفت ایران بزرگ باید تجزیه شود. چرا سلطنت طلبان این را نمیفهمند؟ چرا برای خوش آیند رضا پهلوی از یک طرف و بد بودن جمهوری اسلامی به دنبال تجزیه ایران توسط اسرائیل افتادهاید؟
** مرحوم داریوش همایون گفت من ترجیح میدهم ایران تحت هر حکومتی باشد، اما از صفحه روزگار محو نشود. سلطنت طلبان و رسانههایی که مبلغ اویند از نتانیاهو میخواهند دوباره به ایران حمله کند.
** قبل از انقلاب عدهای دنبال بابا استالین و رفیق استالین بودند تا کشور را تقدیم او کنند. حالا سلطنت طلبان هم دنبال بابا نتانیاهو افتادهاند تا ایران را تقدیم او کنند.
**رهبر اپوزیسیون اسرائیل که نخست وزیر سابق هم بود از ترامپ میخواهد که همه مخالف نتانیاهو هستند، بیا و برکنارش کن. لاپید که مثل رضا پهلوی و سگ و سوتک نیست.
**اسراییل و آمریکا و سازمان ناتو به ایران ۱۲ روز تجاوز کردند و همه جا را بمباران کردند، اینها باید برای سلطنت طلبان جنگ طلب و رضا پهلوی بی عرضه چه میکردند که نکردند؟ سلطنت طلبان میگویند نتانیاهو خوب است، چون ایران را بمباران میکنند.
** مبلیغین دین فروش اسرائیلی میگویند باید همه چیز فلسطینیها و حتی حیواناتشان را نابود کرد، حالا سلطنت طلبان میخواهند ایران را به اینها واگذار کنند. مگر دولتها عاشق چشم و آبروی شما هستند که بدون چشم داشت به ایران حمله کنند؟
** رضا پهلوی در دفترچه اضطرار اولین موضوعی که مطرح کرده شناسایی اسرائیل است. اینها با مزدوری پیشاپیش اسرائیل را به رسمیت شناختهاند. بدون اینکه به منافع ملی ایران توجه کنند. رضا پهلوی میگوید من کمک خارجی میگیرم، اما نه با شرط و شروط.
** هر کس به راحتی میتواند سوار رضا پهلوی بی سواد نالایق شود. اسرائیلیها هم فهمیدند که او سرشان کلاه گذاشت و به آنها در مورد قیام مردم همزمان با بمباران دروغ گفت.
** خبر دارم که فرح به شدت نگران شده و پرسیده چرا سلطنت طلبانی، چون امیر طاهری و رضا تقی زاده و کلاشی دارند رضا را میکوبند؟
** موهای رضا پهلوی در کازینوها سفید شده است، نه مبارزه سیاسی. زن رضا پهلوی هم بی سوادی است که هیچ ندارد. در اثر تغییر جهان شکارچیگری شاهان به شکار زنان تبدیل شد. یعنی شکارشان به شکار تخت خوابی تبدیل شد. خواهر بزرگ یاسمین یکی از فواحش دربار محمد رضا شاه بود. روی خانوادهای که دخترشان را برای فاحشگی در اختیار شاه گذاشتند اصلاً نمیتوان حساب کرد. چون رضا و یاسمین و نور وارد سیاست شدهاند، اینها مسائل خصوصی آنها نیستند.
** یاسمین در طول حمله اسرائیل به ایران توییت زد که اگر مردم به خیابانها نمیریزید، تکلیف ما رو روشن کنید.
** امیر طاهری و حجت کلاشی و رضا تقی زاده پس از مونیخ و انتشار دفترچه اضطرار از رضا پهلوی انتقاد کردند. رضا هم در توییتی به همه منتقدانش حمله کرد. جنگ درونی سلطنت طلبان را هم اسرائیلی دیدند. انتخاب رضا پهلوی بزرگترین خَریت نتانیاهو بود.
** فرح پهلوی الان به شدت نگران شده که اسرائیل رضا را بکشد و گردن جمهوری اسلامی بیندازد. چون اسرائیلیها از کلاهبرداری و دروغگویی نمیگذرند.
** یاسمین پهلوی استوری زده و گفته رضا مبارزه را رها خواهد کرد. کنارگیری رضا خوب است، او شریک جرم جنایات جنگی نتانیاهو شد. در دفترچه اضطرار همه اختیارها را به رضا دادهاند. دوره رضا پهلوی تمام شد.
** برای خانواده پهلوی مسئله اصلی اقتصاد است. چند صد میلیون دلار گردش مالی است. رضا پهلوی کنار برود، ۹۰ درصد رسانههای خارج کشور در خدمت رضا هستند تعطیل میشوند، چون حرفی برای گفتن ندارند. سخن بر سر تجارت است. اگر رضا کنار برود، دکان خیلیها تعطیل میشود. تجارت ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلاری است. شبکههای انترنشنال، من و تو، رسانههای لس آنجلسی برای چه تشکیل شدهاند. همه اسرائیلی هستند، چون رضا به اسرائیل پیوست.
** رضا پهلوی منتظر حمله دوم اسرائیل به ایران است. سرنوشت او به تصمیم گیری اسرائیل بستگی دارد. دست خودش نیست.
