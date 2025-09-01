به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا با کسب ۱۷ مدال برای کاروان تیراندازی کشورمان به پایان رسید.
امیر جوهریخو ملیپوش تپانچه کشورمان در این رقابتها صاحب مدال طلای تپانچه تیمی و نقره انفرادی ۵۰ متر، مدال برنز تیمی و انفرادی تپانچه ۱۰ متر و مدال برنز تیمی سنترفایر شد.
وی پس از بازگشت از این رقابتها مدال طلای تیمی خود را تقدیم خانواده شهید طهرانی مقدم کرد.
امیر جوهریخو در این مورد داشت: پیش از این مسابقات تصمیم گرفتم خوشرنگترین مدالی را که به دست میآورم، تقدیم خانواده پدر موشکی ایران، حسن طهرانی مقدم به پاس خدماتی که صنعت موشکی کشور داشته است، کنم.
وی در ادامه افزود: خدا را شکر توانستم در این مسابقات پنج مدال به دست آوردم و مدال طلای تیمی خود را تقدیم خانواده ایشان میکنم.
جوهریخو همچنین امروز با حضور در قطعه شهدا به روح شهید طهرانی مقدم ادای احترام کرد.
