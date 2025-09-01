یوز ماده ایران دیگر قدرت باروری ندارد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ با بیان اینکه یوز ماده ایران قابلیت باروری خود را از دست داده است، اظهار داشت: شرایط یوز ماده ایران به دقت مورد بررسی قرار گرفته تا از نظر کنسر و بیماریهای رحمی مشکلی وجود نداشته باشد.
وی افزود: در صورت تایید عدم باروری، برای ادامه طرح تکثیر در اسارت، جایگزینی یوزهای ماده از جمعیتهای ابریشم، آذر و توران مدنظر قرار دارد تا برنامههای حفاظتی دچار وقفه نشود.
مدیر ملی پروژه یوزپلنگ تاکید کرد که تمامی اقدامات علمی و دامپزشکی با دقت کامل انجام میشود تا سلامت و امنیت نسلهای آینده یوز آسیایی تضمین شود.
