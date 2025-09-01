En
یوز ماده ایران دیگر قدرت باروری ندارد

مدیر ملی پروژه یوزپلنگ گفت: یوز ماده ایران قابلیت باروری خود را از دست داده است.
یوز ماده ایران دیگر قدرت باروری ندارد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ با بیان اینکه یوز ماده ایران قابلیت باروری خود را از دست داده است، اظهار داشت: شرایط یوز ماده ایران به دقت مورد بررسی قرار گرفته تا از نظر کنسر و بیماری‌های رحمی مشکلی وجود نداشته باشد.

وی افزود: در صورت تایید عدم باروری، برای ادامه طرح تکثیر در اسارت، جایگزینی یوز‌های ماده از جمعیت‌های ابریشم، آذر و توران مدنظر قرار دارد تا برنامه‌های حفاظتی دچار وقفه نشود.

مدیر ملی پروژه یوزپلنگ تاکید کرد که تمامی اقدامات علمی و دامپزشکی با دقت کامل انجام می‌شود تا سلامت و امنیت نسل‌های آینده یوز آسیایی تضمین شود.

 

