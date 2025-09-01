به گزارش تابناک به نقل از فارس، شبکه «کان» گزارش داد این کشتی متعلق به یک بازرگان اسرائیلی به نام «عیدان عوفر» بوده که دفتر مرکزی شرکت او در سنگاپور قرار دارد. این خبر در پی اعلام سخنگوی ارتش یمن منتشر شد که اعلام کرد نیرو‌های این کشور یک نفتکش اسرائیلی به نام «اسکارلت ری» را هدف قرار داده‌اند. این حمله در واکنش به حمله جنگنده‌های اسرائیلی به جلسه وزرای یمن در صنعا صورت گرفت. سید «عبدالملک بدر الدین الحوثی» رهبر جنبش انصارالله در پی این حمله اعلام کرد که عملیات‌های این کشور وارد «روندی تصاعدی» علیه اسرائیل خواهد شد و از موشک‌ها، پهپاد‌ها و حتی محاصره دریایی برای هدف‌گیری رژیم صهیونیستی استفاده خواهد شد.