به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، گروه علوم و فناوری غذا زیرمجموعه گروه واژهگزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژههای «کروچنده» و «کروچندگی» را بهجای «کرانچی» و «کرانچینِس» مصوب کرده است.
در توضیح این واژهها عنوان شده است:
کروچنده: crunchy (کرانچی)
ویژگی ماده غذاییای که در هنگام جویدن در دهان به علت شکنندگی صدا ایجاد میکند.
کروچندگی: crunchiness
خاصیت بافت ماده غذاییای که در هنگام جویدن به علت شکننده بودن در دهان صدا ایجاد میکند.
«کروچ کروچ» در لغتنامه به معنی «آواز چیزهای ترد و شکننده زیر دندان، چون قند و نان خشک و خیار و مانند آن» آمده است.
