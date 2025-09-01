گروه علوم و فناوری غذا زیرمجموعه گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه‌های «کروچنده» و «کروچندگی» را به‌جای «کرانچی» و «کرانچینِس» مصوب کرده است.

در توضیح این واژه‌ها عنوان شده است:

کروچنده: crunchy (کرانچی)

ویژگی ماده غذایی‌ای که در هنگام جویدن در دهان به علت شکنندگی صدا ایجاد می‌کند.

کروچندگی: crunchiness

خاصیت بافت ماده غذایی‌ای که در هنگام جویدن به علت شکننده بودن در دهان صدا ایجاد می‌کند.

«کروچ کروچ» در لغت‌نامه به معنی «آواز چیز‌های ترد و شکننده زیر دندان، چون قند و نان خشک و خیار و مانند آن» آمده است.