En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

به‌جای «کرانچی» چه بگوییم؟

گروه علوم و فناوری غذا زیرمجموعه گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه‌های «کروچنده» و «کروچندگی» را به‌جای «کرانچی» و «کرانچینِس» مصوب کرده است.
کد خبر: ۱۳۲۵۸۹۲
| |
606 بازدید
به‌جای «کرانچی» چه بگوییم؟

فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه «کروچنده» را به‌جای «کرانچی» مصوب کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، گروه علوم و فناوری غذا زیرمجموعه گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه‌های «کروچنده» و «کروچندگی» را به‌جای «کرانچی» و «کرانچینِس» مصوب کرده است.

در توضیح این واژه‌ها عنوان شده است:

کروچنده: crunchy (کرانچی)

ویژگی ماده غذایی‌ای که در هنگام جویدن در دهان به علت شکنندگی صدا ایجاد می‌کند.

کروچندگی: crunchiness

خاصیت بافت ماده غذایی‌ای که در هنگام جویدن به علت شکننده بودن در دهان صدا ایجاد می‌کند.

«کروچ کروچ» در لغت‌نامه به معنی «آواز چیز‌های ترد و شکننده زیر دندان، چون قند و نان خشک و خیار و مانند آن» آمده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کرانچی فرهنگستان خوراکی
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
حقیقت تکان‌دهنده: بوتاکس مغزتان را دوباره سیم‌کشی می‌کند!
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدوی‌کیا دست نخورده می‌ماند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
طرز تهیه بستنی مگنوم انبه و نارگیل
خوراکی قدرتمند برای پاکسازی مواد سرطانزا از بدن شما
خوراکی‌هایی که بیشترین افزایش قیمت را داشتند
کدام خوراکی‌ها بیشترین و کمترین تورم را داشتند؟
سایر اخبار

به‌جای «کرانچی» چه بگوییم؟

فال حافظ برای امروز شما ۹ شهریور

فال حافظ ۸ شهریور ۱۴۰۴

فال حافظ ۷ شهریور ۱۴۰۴

«موج‌»های ویرجینیا وولف به چاپ دوازدهم رسید

تعبیر غزل حافظ برای امروز: ۵ شهریور ۱۴۰۴

فال حافظ ۴ شهریور ۱۴۰۴

مقصر توهین به شاهنامه کیست؟

فال حافظ ۳ شهریور ۱۴۰۴

فال حافظ ۱ شهریور ۱۴۰۴

برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
متهم پرونده زهره فکورصبور سکوت را شکست
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
ترامپ کجاست؟
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۸۱ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۶ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۷ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۷۸ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۷ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005YvM
tabnak.ir/005YvM