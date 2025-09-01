En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تسلیت پزشکیان به افغانستان در پی وقوع زلزله مهیب

رئیس‌جمهور در پیامی ضمن تسلیت جان باختن شماری از مردم کشور دوست و برادر افغانستان در پی وقوع زلزله در شرق این کشور، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هرگونه همکاری، امدادرسانی و ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه به مناطق آسیب‌دیده اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۲۵۸۸۰
| |
359 بازدید

پیام تسلیت پزشکیان در پی وقوع زلزله در شرق افغانستان

به گزارش تابناک؛ دکتر پزشکیان در پیامی وقوع حادثه ناگوار زلزله در شرق افغانستان و جان باختن و مصدوم شدن شماری از مردم آن کشور دوست و برادر را  تسلیت گفت ضمن اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای امدادرسانی و ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مناطق آسیب دیده تصریح کرد: امیدوارم  در سایه همبستگی و همدلی آن ملت همسایه، هر چه سریعتر شاهد وضعیت عادی در مناطق آسیب دیده باشیم.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

وقوع حادثه ناگوار زلزله در شرق افغانستان و جان باختن و مصدوم شدن شماری از مردم آن کشور دوست و برادر، موجب تاثر خاطر اینجانب و ملت ایران شد.

اینجانب به نمایندگی از ملت ایران، این رخداد مصیبت‌بار را تسلیت می گویم و برای جانباختگان، رحمت و مغفرت الهی و برای مصدومان شفای عاجل مسئلت دارم.

ملت و دولت ایران ضمن ابراز همدردی در کنار شما بوده و آمادگی خود را برای هرگونه کمک‌های امدادی و درمانی اعلام داشته و آرزو دارد در سایه همبستگی و همدلی آن ملت همسایه، هر چه سریعتر شاهد وضعیت عادی در مناطق آسیب‌دیده باشد.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

اشتراک گذاری
برچسب ها
پیام تسلیت پیام رئیس جمهور خبر فوری زلزله زلزله افغانستان
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
حقیقت تکان‌دهنده: بوتاکس مغزتان را دوباره سیم‌کشی می‌کند!
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدوی‌کیا دست نخورده می‌ماند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تسلیت پزشکیان به مناسبت شهادت نخست وزیر یمن
پیام پزشکیان به کنگره بین‌المللی الگوی حکمرانی رئیسی
پیام مهم پزشکیان در پی حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به ایران
رئیس جمهور: برادری بین کشور‌ها؛ فراتر از مناسبات سیاسی است
پیام رئیس‌جمهور به مناسبت نکوداشت ثمین باغچه‌بان
پیام تبریک رئیس‌جمهور بابت صعود تیم ملی به جام‌جهانی
پیام پزشکیان خطاب به مردم
رئیس جمهور: نشان می‌دهیم این ملت ‎شکست ناپذیر است
تبریک پزشکیان به رئیس‌جمهور جدید لبنان
پیام تسلیت و همیاری وزیر بهداشت به همتای ترکیه‌ای
احتمال سرایت زلزله‌های هرات به ایران وجود دارد؟
دانش آموزان مشهدی: زلزله دوستت داریم!
مرد افغان که 14 عضو خانواده‌اش کشته شدند
پیام سه زبانه پزشکیان در شبکه ایکس
آمار وحشتناک تلفات زلزله در افغانستان
لحظه احساس زلزله افغانستان در حرم رضوی
پیام رئیسی به ملت افغانستان
پیام تسلیت رئیسی به مردم افغانستان
پیام تسلیت وزیر کشور به همتای ترکیه‌ای
پیام رئیس مجلس درپی زلزله خسارت‌بار در ترکیه و سوریه
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
متهم پرونده زهره فکورصبور سکوت را شکست
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
ترامپ کجاست؟
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۸۱ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۶ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۷ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۷۸ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۷ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005YvA
tabnak.ir/005YvA