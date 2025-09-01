En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

طولانی‌ترین خسوف قرن در ۱۶ شهریور ۱۴۰۴

کارشناس نجوم از وقوع «ماه خونین» که پدیده‌ای نادر و طولانی است و در سراسر ایران با چشم غیرمسلح قابل مشاهده خواهد بود، خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۵۸۷۱
| |
580 بازدید
طولانی‌ترین خسوف قرن در ۱۶ شهریور ۱۴۰۴

علیرضا بیات اظهار کرد: در شب ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ مطابق با ۷ سپتامبر ۲۰۲۵ شاهد یک ماه‌گرفتگی کامل یا یک خسوف کامل که به نام ماه خونین معروف شده، خواهیم بود. این پدیده یکی از زیباترین و نادرترین پدیده‌هایی است که در تمام کشور ایران به‌صورت کامل قابل مشاهده است و برای رصد کردن آن نیاز به هیچ نوع تجهیزات خاص نیست.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی درباره جزئیات زمان وقوع ماه‌گرفتگی در ایران براساس ساعت رسمی تهران افزود: آغاز ورود به نیم‌سایه حدود ساعت ۱۸:۵۸ دقیقه است. آغاز مرحله جزئی گرفت تقریباً ساعت ۱۹:۵۷ دقیقه خواهد بود. آغاز خسوف کامل رأس ساعت ۲۱ و اوج خسوف کامل که گرفت کامل می‌شود، ساعت ۲۱:۴۱ دقیقه و ۴۶ ثانیه است. پایان خسوف کامل نیز تقریباً ساعت ۲۲ و ۲۳ دقیقه خواهد بود. پایان مرحله جزئی ساعت ۲۳ و ۲۷ دقیقه و خروج کامل ماه از نیم‌سایه نیز تقریباً ساعت ۲۵ دقیقه بامداد دوشنبه ۱۷ شهریور خواهد بود.

کارشناس نجوم ادامه داد: ویژگی‌ها و اهمیت نجومی این پدیده به این دلیل است که یکی از نادرترین و طولانی‌ترین خسوف‌های قرن محسوب می‌شود که به رنگ سرخ مسی درمی‌آید. این رنگ به دلیل پراکندگی نور در جو زمین ایجاد می‌شود و جلوه‌ای بسیار زیبا دارد. تقریباً ۷۷ درصد جمعیت جهان قادر به مشاهده این پدیده هستند و همان‌طور که گفتیم در ایران تمامی مراحل از ابتدا تا انتها قابل رؤیت خواهد بود.

بیات گفت: این رویداد تقریباً بعد از حدود هفت سال دوباره در ایران قابل مشاهده می‌شود و آخرین مورد مشابه آن در سال ۱۳۹۷ رخ داده است. دلیل نامگذاری این ماه‌گرفتگی به ماه خونین این است که وقتی ماه وارد سایه کامل زمین می‌شود، نور مستقیم خورشید دیگر به آن نمی‌رسد، اما نور از جو زمین عبور می‌کند؛ در این حالت نور آبی‌تر پراکنده می‌شود و نور قرمزتر به ماه می‌رسد و آن را با رنگ سرخ و حالتی وهم‌انگیز رنگین می‌کند که همان اثر غروب یا طلوع خورشید روی ماه است.

وی تأکید کرد: این پدیده با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است و هیچ نیازی به تلسکوپ و فیلتر خاصی وجود ندارد. بهترین زمان برای آغاز رصد از لحظه آغاز خسوف جزئی یعنی ساعت ۱۹:۵۷ دقیقه تا پایان آن، یعنی حدود ساعت ۲۵ دقیقه بامداد است. علاقه‌مندان بهتر است مکان‌هایی را انتخاب کنند که آسمان صاف و بدون آلودگی نوری دارند، مانند مناطق مرتفع خارج از شهر، تا بتوانند این پدیده را به‌طور کامل مشاهده کنند. این ماه‌گرفتگی یک فرصت استثنایی برای علاقمندان نجوم است تا پدیده‌ای نادر و طولانی‌ترین خسوف قرن را با جزئیات کامل رصد کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خسوف ماه گرفتگی خورشید گرفتگی خبر فوری ماه گرفتگی کامل
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
حقیقت تکان‌دهنده: بوتاکس مغزتان را دوباره سیم‌کشی می‌کند!
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدوی‌کیا دست نخورده می‌ماند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پدیده ماه خونین اواخر اسفند در آسمان رخ می‌دهد
تصاویری جذاب و دیدنی از ابرماه افروخته سال ۲۰۲۲
ثبت تصاویر ماه گرفتگی در حرم امیرالمومنین
وقوع ماه گرفتگی فردا در کشور
هم اکنون، ماه‌گرفتگی در بسیاری از نقاط جهان
ماه گرفتگی آغاز شد
امشب ناظران ۴ قاره به تماشای ماه‌گرفتگی می‌نشینند
رصد آخرین ماه‌گرفتگی قرن
«اَبَر ماه‌گرفتگی خونین» در آسمان بامدادی فردا
تصاویر دیدنی ماه گرفتگی
اول بهمن "ماه" می‌گیرد
اول بهمن شاهد آخرین ماه‌گرفتگی کامل باشید
جزئیات خورشید گرفتگی 4 آذرماه +نمودار
امشب بخشی از قرص ماه تاریک می‌شود
رصد ماه گرفتگی در اصفهان و تبریز
شامگاه ۵ مرداد طولانی‌ترین ماه‌گرفتی قرن رخ می‌دهد
ماه برای آخرین بار در سال ۹۵ گرفت
نماز آیات بعدازظهر امروز واجب است
وقوع طولانی‌ترین ماه‌گرفتگی قرن ۲۱
جزئیات ماه‌گرفتگی «ابر ماه» در ۱۱ بهمن ماه
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
متهم پرونده زهره فکورصبور سکوت را شکست
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
ترامپ کجاست؟
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۸۱ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۶ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۷ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۷۸ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۷ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005Yv1
tabnak.ir/005Yv1