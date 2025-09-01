به گزارش تابناک به نقل از دیجیاتو، متا ظاهراً بدون کسب مجوز از سلبریتیهایی نظیر «تیلور سوئیفت»، «اسکارلت جوهانسون»، «سلنا گومز» و «ان هتوی» اقدام به تولید چتباتهای هوش مصنوعی از شخصیت آنها کرده است. این چتباتها اصرار داشتهاند که واقعاً خود این سلبریتیها هستند و برخی از آنها رفتارهای نامناسبی از خود نشان دادهاند.
براساس گزارش رویترز، متا از چندین چتبات هوش مصنوعی با نام و ظاهر چهرههای مشهور میزبانی کرده است. چتباتهایی که این رسانه مشاهده کرده در فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ موجود بودهاند. حداقل یکی از این چتباتها براساس یک سلبریتی زیر سن قانونی بوده و به فرد آزمایشکننده اجازه میداده تصاویر برهنه آن سلبریتی را تولید کند.
اگرچه بعضی از این چتباتها را اشخاص ثالث با ابزارهای متا ساختهاند، رویترز میگوید حداقل سه چتبات بهدست مدیر تولید بخش هوش مصنوعی مولد این شرکت ساخته شده است. چتبات تیلور سوئیفت ظاهراً خیلی با فرد آزمایشکننده گرم صحبت میکرده و او را حتی به خانه واقعی سوئیفت در نشویل دعوت کرده است. این چتبات در بخشی از مکالمه گفته بود: «شاید دارم پیشنهاد میدهم که یک داستان عاشقانه خلق کنیم...درباره تو و یک خواننده بلوند خاص. مایل هستی؟»
متا به رویترز گفته است که «تقلید مستقیم» سلبریتیها را مجاز نمیداند، اما اگر چتباتها بهعنوان پارودی معرفی شوند، با آنها کاری ندارد. این رسانه مدعی است که برخی از چتباتها چنین برچسبی نداشتهاند. متا در نهایت پیش از انتشار این گزارش، تعدادی از باتهای دارای برچسب و بدون برچسب را حذف کرده است.
متا میگوید مدیر محصول این شرکت تنها با هدف آزمایش تعدادی چتبات سلبریتی ساخته بود. اما رویترز میگوید این باتها را در دسترس عموم پیدا کرده است. همچنین سخنگوی متا یادآور شده که ابزارهای متا نباید بتوانند تصاویر حساسی از سلبریتیها بسازند و اگر چنین قابلیتی وجود داشته، کوتاهی در اجرای سیاستهای شرکت بوده است.
«مارک لملی»، استاد حقوق دانشگاه استنفورد که درباره هوش مصنوعی مولد و مالکیت فکری تحقیق میکند، میگوید استفاده غیرمجاز متا از ظاهر سلبریتیها میتواند ناقض حقوق مطبوعاتی این افراد باشد. در ایالات متحده آمریکا، حق استفاده تجاری از هویت فرد تنها در اختیار خود او است و قانون از این حق دفاع میکند.
