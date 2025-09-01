En
توضیحات محمد اسلامی درباره ماموریت بازرسان آژانس

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک موضوع جدیدی نیست، از سفر ۲ بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران با مجوز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۵۸۲۶
2 بازدید
توضیحات محمد اسلامی درباره ماموریت بازرسان آژانس

به گزارش تابناک، محمد اسلامی که به همراه رئیس‌جمهور و به منظور شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در چین به سر می‌برد، در گفت‌وگو با صدا وسیما درباره بازرسی اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فرایند تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر گفت: همکاری با آژانس یک بحث در حال پیگیری، بر اساس قانون مجلس است. بحث نظارت آژانس بر فرایند تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر، در دستور کار بود که با اجازه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این نظارت انجام شد. دو بازرس آمدند و بر این فرایند نظارت کردند و رفتند.

وی افزود: نکته مهم این است که فرایندی که باید طبق قانون اتفاق بیفتد، همچنان در حال مذاکره است. تاکنون ۲ جلسه بین وزارت امور خارجه و آژانس تشکیل شده و جلسه سوم نیز در پیش است. ایراد و اشکالی که ایران به آژانس وارد می‌داند این است که نظام مدیریتی و رهبری‌ آژانس تحت تأثیر نظام سلطه عمل می‌کند و شخص مدیرکل، مشکل اساسی است.

اسلامی با تاکید بر اینکه نظامات آژانس، نظامات مکتوبی است که بر اساس قوانین سازمان ملل متحد باید رعایت شود، گفت: آن‌ها به‌صورت گزینشی و با استانداردهای دوگانه رفتار می‌کنند. این مشکل مدیریتی آنجاست و مسئله اصلی ما با آن‌ها همین است. در حال پیگیری هستیم و اقدامات حقوقی و سیاسی خود را نیز متناسب انجام داده‌ایم و خواهیم داد.

رئیس سازمان انرژی اتمی درباره فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک هم با بیان اینکه این موضوع جدیدی نیست، گفت: از قبل هم پیش‌بینی می‌کردیم و دشمنان ما همواره بهانه‌هایی پیدا می‌کنند تا فشار بر ملت ایران وارد کنند. هدف اصلی آن‌ها تسلیم کردن کشور است اما ایران با وجود تحریم‌ها تسلیم نشده است.

محمد اسلامی سازمان انرژی اتمی آژانس انرژی اتمی بازرسان نیروگاه بوشهر سایت های هسته ای خبر فوری
