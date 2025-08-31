En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نرخ تورم کالاهای خوراکی اعلام شد

بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در مرداد سال جاری پرتقال ۱۷.۱، خیار ۲۸.۱، قارچ۱۸.۶، موز ۸.۶، بادمجان ۷.۹، هلو ۶.۲، مرغ ماشینی ۵.۸ و ماکارانی ۵.۳ درصد نسبت به ماه قبل آن یعنی تیرماه افزایش قیمت داشته اند. 
کد خبر: ۱۳۲۵۸۲۳
| |
203 بازدید
نرخ تورم کالاهای خوراکی اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از مرکز آمار ایران، در مرداد ماه امسال تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور اعلام شد که در بخش نان و غلات اقلام "ماکارونی" با ۵.۳ درصد، "رشته آش" با ۵.۱ درصد و "برنج خارجی درجه یک" با ۴.۶ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. 

همچنین در بخش گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "مرغ ماشینی" با ۵.۸ درصد و "ماهی قزل آلا" با ۳.۸ درصد است.

بررسی داده‌ها در بخش لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن نشان می‌دهد که در ماه گفته شده بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "پنیر ایرانی پاستوریزه" با ۵.۱ درصد، "دوغ پاستوریزه" با ۳.۸ درصد و " روغن نباتی جامد و ماست پاستوریزه " با ۳.۳  و بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "تخم مرغ" با ۴.۶- درصد است.   

همچنین در گروه میوه و خشکبار بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "پرتقال" با ۱۷.۱ درصد، "موز" با ۸.۶ درصد و "هلو" با ۶.۲ درصد است که بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "لیمو ترش" با ۱۵.۷- درصد است.   

سبزیجات و حبوبات

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "خیار" با ۲۸.۱ درصد، "قارچ" با ۱۸.۶ درصد و "بادمجان" با ۷.۹ درصد می­‌باشد. هم­چنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "سیب زمینی" با ۱۰.۳- درصد، "فلفل دلمه­‌ای" با ۹.۹- درصد و "گوجه فرنگی" با ۶.۵- درصد می­‌باشد.

در گروه قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها  بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "سس مایونز" با ۳.۹ درصد، "رب گوجه فرنگی" با ۳.۷ درصد و "چای خارجی بسته­‌ای" با ۳.۰ درصد است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مرکز آمار ایران تورم نرخ تورم خوراکی ها برنج روغن شکر لبنیات خبر فوری
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
حقیقت تکان‌دهنده: بوتاکس مغزتان را دوباره سیم‌کشی می‌کند!
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدوی‌کیا دست نخورده می‌ماند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گرانی «خیار» صدای المیرا شریفی‌مقدم را درآورد
برنج ایرانی ارزان می‌شود
کدام خوراکی‌ها بیشترین و کمترین تورم را داشتند؟
نرخ تورم مرداد ماه اعلام شد
کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت برنج ایرانی
پایین آمدن تورم به معنای کاهش قیمت نیست
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۶۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۵۱ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۶ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۷۲ نظر)
tabnak.ir/005YuF
tabnak.ir/005YuF