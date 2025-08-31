نرخ تورم کالاهای خوراکی اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از مرکز آمار ایران، در مرداد ماه امسال تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروههای مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور اعلام شد که در بخش نان و غلات اقلام "ماکارونی" با ۵.۳ درصد، "رشته آش" با ۵.۱ درصد و "برنج خارجی درجه یک" با ۴.۶ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
همچنین در بخش گوشت قرمز، سفید و فرآوردههای آنها بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "مرغ ماشینی" با ۵.۸ درصد و "ماهی قزل آلا" با ۳.۸ درصد است.
بررسی دادهها در بخش لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن نشان میدهد که در ماه گفته شده بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "پنیر ایرانی پاستوریزه" با ۵.۱ درصد، "دوغ پاستوریزه" با ۳.۸ درصد و " روغن نباتی جامد و ماست پاستوریزه " با ۳.۳ و بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "تخم مرغ" با ۴.۶- درصد است.
همچنین در گروه میوه و خشکبار بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "پرتقال" با ۱۷.۱ درصد، "موز" با ۸.۶ درصد و "هلو" با ۶.۲ درصد است که بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "لیمو ترش" با ۱۵.۷- درصد است.
سبزیجات و حبوبات
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "خیار" با ۲۸.۱ درصد، "قارچ" با ۱۸.۶ درصد و "بادمجان" با ۷.۹ درصد میباشد. همچنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "سیب زمینی" با ۱۰.۳- درصد، "فلفل دلمهای" با ۹.۹- درصد و "گوجه فرنگی" با ۶.۵- درصد میباشد.
در گروه قند و شکر، آشامیدنیها و سایر خوراکیها بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "سس مایونز" با ۳.۹ درصد، "رب گوجه فرنگی" با ۳.۷ درصد و "چای خارجی بستهای" با ۳.۰ درصد است.
