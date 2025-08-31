به گزارش تابناک به نقل از فارس، فرمانده انتظامی شهرستان قزوین گفت: در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی درباره ضرب و شتم دو میوه‌فروش سیار در یکی از خیابان‌های قزوین، موضوع توسط پلیس بررسی و عاملان درگیری دستگیر شدند.

وی در این باره اظهار کرد: پس از تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی و گزارش درگیری مأموران سد معبر شهرداری با دو میوه‌فروش سیار در یکی از خیابان‌های شهر قزوین، مأموران گشت کلانتری ۱۷ غیاث‌آباد بلافاصله به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین اضافه کرد: بر اساس دستور قضایی، عاملان درگیری بازداشت و برای رسیدگی به شکایت شاکیان به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

گفتنی است، طی دو روز گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد میان نیرو‌های واحد اجراییات شهرداری قزوین و چند دستفروش درگیری فیزیکی رخ داده است. این موضوع واکنش‌های در فضای مجازی به همراه داشت تا جایی که طبق اعلام دادستان قزوین برای آن پرونده قضایی تشکیل شده است.