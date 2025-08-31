En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار مهم! زنگ خطر «سرخک» در این مناطق کشور

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل، از ثبت مواردی از سرخک در چهار ماه نخست سال جاری خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۵۸۱۳
| |
276 بازدید
هشدار مهم! زنگ خطر «سرخک» در این مناطق کشور

به گزارش تابناک به نقل از مهر، محمدعلی جهانی، با اشاره به وضعیت بروز بیماری سرخک در دانشگاه علوم پزشکی بابل، گفت: طبق گزارش رسمی مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت در سال جاری، ۵۱۱ مورد سرخک در کل کشور شناسایی شده که سهم دانشگاه علوم پزشکی بابل در چهار ماه نخست سال، ۱۳ مورد قطعی بود که در خرداد ۴ مورد و در تیرماه ۹ مورد گزارش شد. همچنین، ۱۶ مورد دیگر تا پانزدهم مرداد ۱۴۰۴ ثبت شد و از ۱۷ مرداد به بعد، هیچ مورد قطعی جدیدی در بابل گزارش نشده است.

وی خاطرنشان کرد: اولین مورد ابتلا در ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ در بیمارستان کودکان امیرکلا مشاهده شد. کودک دو سال و نیمه‌ای از مناطق حاشیه‌نشین بابل با علائم مشکوک بستری شد که پس از نمونه‌گیری و ارسال به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، نتیجه آزمایش در تاریخ ۴ تیر مثبت اعلام شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل اظهار کرد: پیش از خرداد ۱۴۰۴ هیچ موردی از سرخک در بابل گزارش نشده بود، در حالی‌که در ماه‌های فروردین ۱۶۱ مورد و در اردیبهشت ۲۰۰ مورد از این بیماری در سطح کشور ثبت شده بود. در زمان جنگ ۱۲ روزه نیز یک مورد از منطقه مولوی تهران به منطقه حاشیه‌نشین چنگیزخانی بابل منتقل شد که منشاء ابتلا از بابل نبود.

وی تصریح کرد: در مجموع ۲۹ مورد قطعی سرخک در بابل شناسایی شده که همگی درمان و با حال عمومی خوب، ترخیص شدند.

به گفته جهانی، پس از شناسایی نخستین مورد، به تمامی مراکز خدمات جامعه دستور داده شد که افراد زیر ۶ سالی که واکسیناسیون کامل نداشتند، شناسایی و واکسینه شوند.

وی در خصوص پوشش واکسیناسیون، افزود: پوشش واکسیناسیون در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل بالای ۹۸.۵ درصد است، در حالی‌که شاخص کشوری مرکز مدیریت بیماری‌ها ۹۵ درصد تعیین شده است.

جهانی ادامه داد: از آنجایی که موارد بروز سرخک تنها در منطقه کولی‌های شهرستان بابل مشاهده شد و در این مناطق مقاومت فرهنگی نسبت به تزریق واکسن وجود داشت، به صورت مستقیم با فرماندار جلسه برگزار کردیم و با کمک نیروهای مردمی توانستیم پوشش واکسیناسیون در گروه‌های هدف ۹ ماهه تا ۴۰ ساله را در منطقه کوی حسینی ۶ و ۸ نزدیک به ۱۰۰ درصد برسانیم. البته در منطقه چنگیزخانی همچنان مقاومت وجود دارد، اما خوشبختانه تاکنون بروز جدیدی در آن منطقه گزارش نشده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود: دوره‌های آموزشی برای تمامی پزشکان عمومی توسط متخصصان عفونی و فوق تخصص عفونی اطفال برگزار شد تا نسبت به حساسیت بیماری و احتمال بحران در سطح شهرستان آگاهی بیشتری پیدا کنند و مداخلات لازم را به موقع انجام دهند.

وی ادامه داد: خوشبختانه از نیمه دوم مرداد تاکنون هیچ مورد جدیدی از سرخک در منطقه مشاهده نشد. علاوه بر این، یک مطالعه علمی با عنوان اندازه‌گیری تیتر آنتی‌بادی سرخک برای ۱۷۸ نفر از پرسنل بیمارستان آیت‌الله روحانی انجام شد و در میان آنان ۵۱ نفر که تیتر پایینی داشتند، واکسیناسیون تکمیلی دریافت کردند. در نهایت اینکه شاید بروز مواردی از این بیماری در بابل با اقدامات به موقع موجب مهار خطر شده باشد، اما زنگ خطر به صدا در آمده است. بیماری خطرناکی که با واکسیناسیون گسترده در کل کشور به مرحله پاک شدگی رسیده، با مقاومت‌های معدود افرادی، ممکن است برای همه، مجدداً خطرناک شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزارت بهداشت بیماری های واگیر سرخک کودکان علائم بیماری شیوع بیماری واکسیناسیون خبر فوری
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
حقیقت تکان‌دهنده: بوتاکس مغزتان را دوباره سیم‌کشی می‌کند!
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدوی‌کیا دست نخورده می‌ماند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
۶۷۴ مبتلا به سرخک؛ شیوع در کشورهای همسایه
نگرانی از همه‌گیری سرخک!
هشدار شیوع سرخک در این شهر
عوامل بروز سرخک در ایران
بیماری‌هایی که با واکسیناسیون می‌توان از آنها جلوگیری کرد
شناسایی ۲۰ مورد ابتلا به سرخک در استان فارس
بازگشت سرخک به ایران پس از دو سال از اعلام ریشه‌کنی!
زنگ خطر شیوع سرخک
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۶۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۵۱ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۶ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۷۲ نظر)
tabnak.ir/005Yu5
tabnak.ir/005Yu5