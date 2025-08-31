En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

طارمی رسما به المپیاکوس پیوست

مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان به صورت رسمی به تیم المپیاکوس یونان پیوست.
کد خبر: ۱۳۲۵۸۰۶
| |
811 بازدید
طارمی رسما به المپیاکوس پیوست

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سرانجام بعد از گمانه‌زنی‌های فروان، مهدی طارمی پس از جدایی از اینتر، امروز از باشگاه جدیدش رونمایی کرد.

طارمی که صحبت‌هایی زیادی درباره حضور او در لیگ آلمان، فرانسه، انگلیس و ترکیه به گوش می‌رسید، در نهایت در روزهای پایانی فصل و نقل و انتقالات فوتبال اروپا، به پیشنهاد المپیاکوس بله را گفت تا فصل آینده را در لیگ یونان بازی کند.

طارمی که همراه تیم ملی در تورنمنت کافا در کشور تاجیکستان حضور داشت، پیش از ظهر امروز وارد آتن شد و پس از گذراندن تست‌های پزشکی، قراردادش را با المپیاکوس امضا کرد و به صورت رسمی به تیم قهرمان یونان پیوست.

لیگ یونان، سومین لیگ اروپایی است که طارمی در آن توپ می‌زند. طارمی پس از بازی در لیگ پرتغال با لباس ریوآوه و پورتو و لیگ ایتالیا با لباس اینتر، فصل آینده در لیگ یونان بازی خواهد کرد. طارمی همچنین سال ۹۵ به ریزه اسپور ترکیه پیوست تا بازی در اولین لیگ اروپایی را تجربه کند اما به دلیل اینکه این انتقال بدون هماهنگی با باشگاه پرسپولیس بود، قرادادش با تیم ترک فسخ شد و او فرصت بازی در لیگ ترکیه را پیدا نکرد.

این ملی‌پوش ایرانی در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی باشگاه المپیاکوس به اشتراک گذاشته شده، ظاهر می‌شود و اعلام می‌کند که این قرارداد اکنون "رسمی" شده است.

اینتر و المپیاکوس، هنوز جزئیاتی در مورد این انتقال به اشتراک نگذاشته‌اند. به گزارش مطبوعات ایتالیا، این مهاجم با مبلغ ۲.۵ میلیون یورو وارد یونان می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مهدی طارمی بازیکن ایرانی اروپا المپیاکوس یونان خبر فوری
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
حقیقت تکان‌دهنده: بوتاکس مغزتان را دوباره سیم‌کشی می‌کند!
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدوی‌کیا دست نخورده می‌ماند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سفر یک‌روزه طارمی به یونان با پرواز اختصاصی
تصاویر حضور مهدی طارمی در آتن و المپیاکوس
المپیاکوس قید خرید طارمی را زد
طارمی؛ ارزان‌ترین بازیکن فهرست فروش اینتر!
اظهارات مهدی طارمی پس از پیوستن به المپیاکوس
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۶۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۵۱ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۶ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۷۲ نظر)
tabnak.ir/005Yty
tabnak.ir/005Yty