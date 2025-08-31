طارمی رسما به المپیاکوس پیوست

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سرانجام بعد از گمانه‌زنی‌های فروان، مهدی طارمی پس از جدایی از اینتر، امروز از باشگاه جدیدش رونمایی کرد.

طارمی که صحبت‌هایی زیادی درباره حضور او در لیگ آلمان، فرانسه، انگلیس و ترکیه به گوش می‌رسید، در نهایت در روزهای پایانی فصل و نقل و انتقالات فوتبال اروپا، به پیشنهاد المپیاکوس بله را گفت تا فصل آینده را در لیگ یونان بازی کند.

طارمی که همراه تیم ملی در تورنمنت کافا در کشور تاجیکستان حضور داشت، پیش از ظهر امروز وارد آتن شد و پس از گذراندن تست‌های پزشکی، قراردادش را با المپیاکوس امضا کرد و به صورت رسمی به تیم قهرمان یونان پیوست.

لیگ یونان، سومین لیگ اروپایی است که طارمی در آن توپ می‌زند. طارمی پس از بازی در لیگ پرتغال با لباس ریوآوه و پورتو و لیگ ایتالیا با لباس اینتر، فصل آینده در لیگ یونان بازی خواهد کرد. طارمی همچنین سال ۹۵ به ریزه اسپور ترکیه پیوست تا بازی در اولین لیگ اروپایی را تجربه کند اما به دلیل اینکه این انتقال بدون هماهنگی با باشگاه پرسپولیس بود، قرادادش با تیم ترک فسخ شد و او فرصت بازی در لیگ ترکیه را پیدا نکرد.

این ملی‌پوش ایرانی در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی باشگاه المپیاکوس به اشتراک گذاشته شده، ظاهر می‌شود و اعلام می‌کند که این قرارداد اکنون "رسمی" شده است.

اینتر و المپیاکوس، هنوز جزئیاتی در مورد این انتقال به اشتراک نگذاشته‌اند. به گزارش مطبوعات ایتالیا، این مهاجم با مبلغ ۲.۵ میلیون یورو وارد یونان می‌شود.