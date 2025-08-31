En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رهنمود امام علی (ع) درباره مالیات در جامعه

ای مالک! ... مالیات و بیت‏‌المال را بگونه‏‌ای وارسی کن که صلاح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودی مالیات و مالیات دهندگان، عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه می‏‌باشد، و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت. 
کد خبر: ۱۳۲۵۸۰۳
| |
2 بازدید
زیرا همه مردم نان‏خور مالیات و مالیات دهندگانند، باید تلاش تو در آبادانی زمین بیشتر از جمع‏آوری خراج باشد که خراج جز با آبادانی فراهم نمی‏گردد، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی مزارع به دست آورد، شهر‌ها را خراب، و بندگان خدا را نابود، و حکومتش جز اندک مدتی دوام نیاورد.
 
 پس اگر مردم شکایت کردند، از سنگینی مالیات، یا آفت‏زدگی، یا خشک شدن آب چشمه‏ها، یا کمی باران، یا خراب شدن زمین در سیلابها، یا خشکسالی، در گرفتن مالیات به میزانی تخفیف ده تا امورشان سامان گیرد، و هرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد. زیرا آن، اندوخته‏ای است که در آبادانی شهر‌های تو، و آراستن ولایت‌های تو نقش دارد، و رعیت تو را می‏ستایند، و تو از گسترش عدالت میان مردم خشنود خواهی شد، و به افزایش قوت آنان تکیه خواهی کرد، بدانچه در نزدشان اندوختی و به آنان بخشیدی، و با گسترش عدالت در بین مردم، و مهربانی با رعیت، به آنان اطمینان خواهی داشت.
 
 آنگاه اگر در آینده کاری پیش آید و به عهده ‏شان بگذاری، با شادمانی خواهند پذیرفت، زیرا عمران و آبادی قدرت تحمل مردم را زیاد می‏کند. همانا ویرانی زمین به جهت تنگدستی کشاورزان است که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند، و از تاریخ گذشتگان عبرت نمی‏گیرند.
 
بخشی از نامه امام علی (علیه‌السلام) به مالک اشتر
اشتراک گذاری
برچسب ها
مالیات مالیاتی وضع مالیات امام علی(ع) امیرالمومنین سیره علی
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
حقیقت تکان‌دهنده: بوتاکس مغزتان را دوباره سیم‌کشی می‌کند!
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدوی‌کیا دست نخورده می‌ماند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دعایی که به دل می نشیند!
آیت الله جوادی آملی: رضایت مردم باید تأمین شود
عجب ضيافتی؛ چه دعوتي!
جریمه مالیاتی برای متخلفان سود بانکی
فرانسه قانون وضع مالیات بر غول‌های اینترنتی را تصویب کرد
اثرات مالیات بر درآمد مولد و درآمد غیر مولد در اقتصاد ایران
تفاوت علی(ع) با دیگران
سؤال کفار از امام على (ع) درباره خدا
سقف معافیت مالیاتی امسال ۴۸ میلیون تومان است
ماجرای پیامک سازمان مالیاتی به صاحبان مشاغل
سقوط داوجونز به دنبال انتشار طرح مالیاتی بایدن
میزان بخشودگی مالیاتی اعلام شد
هشدار سازمان مالیاتی به خریداران خودرو
سخنرانی عماد افروغ در رمضان گذشته
بدهی مالیاتی ۱۱۰ میلیاردی زن مستخدم
هشدار مالیاتی اتاق بازرگانی ایران
مشهورترین اصحاب امام علی بن ابیطالب (ع)
تنها ۶ میلیون تومان مالیات ابرازی «طلافروشان» کشور!
صد و بیست سخن از امام علی (ع)
بانک‌ها وام اجاره ندهند، جریمه مالیاتی می‌شوند
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۶۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۵۱ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۶ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۷۲ نظر)
tabnak.ir/005Ytv
tabnak.ir/005Ytv