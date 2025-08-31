En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش عارف به فعال شدن مکانیسم ماشه و التهابات بازار ارز

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه برخی از رسانه‌های غربی و رسانه‌های با ماهیت و هویت مشخص در تلاش برای بزرگنمایی مکانیزم ماشه هستند، تأکید کرد: ما داوطلب تحریم نیستیم اما تجربه ۴ دهه گذشته نشان داده که ملت ایران بزرگتر از آن است که با تحریم‌ها کوتاه بیاید.
کد خبر: ۱۳۲۵۷۷۹
| |
661 بازدید
واکنش عارف به فعال شدن مکانیسم ماشه و التهابات بازار ارز

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدرضا عارف در جلسه هیئت دولت با تاکید بر اینکه همواره در برابر تحریم‌ها توانستیم در چارچوب و راهبردهای مشخص حاکمیت حرکت کنیم، افزود: مکانیزم ماشه از لحاظ حقوقی و موازین بین‌المللی دارای شبهات و اشکالات فراوانی است و این سوال جدی مطرح است که آیا سه کشور اروپایی صلاحیت طرح این موضوع را دارند؟ البته در صورت اجرایی شدن مکانیزم ماشه متناسب با این اقدام تصمیمات لازم گرفته می‌شود.

وی همچنین با اشاره به  سفر دکتر پزشکیان به چین برای شرکت در اجلاش شانگهای، خاطرنشان کرد: شرکت در اجلاس سران شانگهای که اجلاس مهمی است در همان مسیر و راهبرد توسعه روابط چندجانبه و مشارکت جدی در اتحادیه‌های منطقه‌ای است که در طول یک سال گذشته به دستاوردهای خوبی در این بخش رسیدیم.

عارف ادامه داد: شرکت در اجلاس شانگهای فرصت و زمینه خوبی برای دیدارهای دوجانبه با مقامات ارشد چینی فراهم می‌کند و توسعه و تحکیم روابط تهران-پکن و تقویت همکاری‌های گذشته با توجه به اشتراکات فراوان فرهنگی و تاریخی دو دولت و ملت در دستورکار دو کشور قرار دارد.

وی در ادامه درخصوص التهابات بازار ارز در روزهای اخیر تاکید کرد: در چند روز گذشته وضعیت بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است باید بانک مرکزی اعلام کند که چه عواملی برای نرخ‌های کاذب دلار که به نظر نمی‌رسد زمینه اقتصادی هم دارد تأثیرگذار است؟ البته تیم اقتصادی دولت با تدبیر لازم ثبات را به بازار ارز باز می‌گرداند.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به حمله ددمنشانه و ضد انسانی رژیم متجاوز صهیونیستی به سران و مقامات یمن اشاره کرد و با تسلیت شهادت تعدادی از اعضای کابینه دولت یمن  گفت: این رژیم مجعول بار دیگر ماهیت خود را نشان داد که هیچ حد و مرزی برای تجاوزات خود حتی به یک دولت قانونی قایل نیست البته ملت شجاع یمن که هزینه‌های حمایت خود در همراهی با مردم مظلوم غزه را پرداخت می‌کنند، به لطف الهی با پیروزی از این حوادث تلخ عبور خواهند کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور هیات دولت مکانیسم ماشه بازار ارز قیمت دلار خبر فوری
شاخص‌های حذف یارانه را دولت تعیین کرده یا مجلس؟
حقیقت تکان‌دهنده: بوتاکس مغزتان را دوباره سیم‌کشی می‌کند!
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدوی‌کیا دست نخورده می‌ماند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اروپا ماشه را می‌کشد، آمریکا تشکر می‌کند!
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟
زنگنه: مکانیسم ماشه در برجام اشتباه و خسارت بود
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه برای یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز ۹ شهریور
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۶۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۴۸ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۶ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۷۲ نظر)
tabnak.ir/005YtX
tabnak.ir/005YtX