دیدار گرم پوتین و شی در تیانجین

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «شی جینپینگ» رئیسجمهور چین به همراه همسرش «پنگ لی یوان»، قبل از گرفتن عکس یادگاری، به استقبال «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه رفتند و به گرمی از او استقبال کردند.
این رویداد روز یکشنبه با پذیرایی از روسای هیئتهای ملی آغاز میشود و رهبران عکس یادگاری انداختند. اما پیش از آن، شی جینپینگ گفتوگوی گرم و دوستانهای با پوتین داشت و پس از عکس گرفتن با پوتین، فورا درخواست مترجم کرد.
آنها در حالی که همه برای گرفتن عکس دستجمعی صف کشیده بودند، گفتوگو کردند. براساس گزارش خبرنگار ریا نووستی، با توجه به لبخندها، گپ بسیار دوستانهای میان شی و پوتین در جریان بود.
نشست سازمان همکاری شانگهای از ۳۱ اوت تا اول سپتامبر در مرکز همایشها و نمایشگاههای میجیانگ برگزار میشود. انتظار میرود بیش از ۲۰ رهبر خارجی و نمایندگان سازمانهای بینالمللی در آن شرکت کنند.
