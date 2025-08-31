اولین واکنش نتانیاهو به شایعه ترور ابوعبیده

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی بی‌اساس ادعا کرد ارتش این رژیم به سخنگوی گردان‌های القسام حمله کرد و منتظر نتایج است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: ارتش ما به ابوعبیده، سخنگوی گردان‌های القسام حمله کرد و منتظر نتایج هستیم. حماس در بیانیه‌اش تأخیر کرده است و شاید کسی را ندارند که این را توضیح دهد.

طبق گزارش الاخبار، نتانیاهو درباره شهادت نخست‌وزیر و وزرای یمن در حمله رژیم صهیونیستی به صنعا در یک رجزخوانی گفت: این صرفا آغاز است.

وی درباره اشغال شهر غزه نیز افزود: ما تصمیم را صادر کردیم و ارتش درحال اجرای آن است.

پیش از این نیرو‌های امنیتی مقاومت فلسطین در بیانیه‌ای ضمن هشدار به کسانی که شایعات ترور ابوعبیده را مطرح می‌کنند، گفته بودند: منبع این شایعه‌ها، اسرائیل است؛ بدین معنا که شایعه‌پراکنی، با اهداف اطلاعاتی خاصی صورت می‌گیرد.

در این بیانیه آمده است: تجربه ثابت کرده اسرائیل با شایعه‌پراکنی درباره ترور فرماندهان، فقط قصد دارد اطلاعات جمع‌آوری کند و پس از به روز کردن اطلاعات خود، این فرماندهان را هدف قرار دهد.

مقاومت فلسطین از ملت خود خواست که به این شایعات توجهی نکنند؛ زیرا «چنین اقدامات، در راستای جنگ روانی است و با هدف تزلزل در جبهه داخلی صورت می‌گیرد».

نتانیاهو همچنین در سایه فشار‌ها و اعتراض‌ها درباره تعلل دولتش در بازگرداندن زندانیان در غزه در بخش‌هایی از اظهاراتش ادعا کرد: این روزها، روز‌هایی سرشار از دستاورد‌های بزرگ، اما در عین حال روز‌هایی پر از چالش هستند. در یک عملیات مشترک توسط شاباک و ارتش اسرائیل، توانستیم دو نفر از زندانیان کشته‌شده خود را بازگردانیم و آنها را در گورستان‌های اسرائیل دفن کنیم.

وی افزود: تا به امروز، ۲۰۷ زندانی را بازگردانده‌ایم که ۱۴۸ نفر از آنها زنده هستند و همه را، چه زنده و چه مرده، باز خواهیم گرداند.

لاپید از کابینه خواست تا در مورد توافق مبادله زندانیان تصمیم بگیرد

«یائیر لاپید»، رئیس اپوزیسیون اسرائیل گفت که کابینه امنیتی باید در مورد توافق مبادله زندانیان تصمیم بگیرد و توجیه کرد که انجام این کار نه تنها اسرا را نجات می‌دهد، بلکه «از جایگاه کل جامعه محافظت می‌کند».

وی افزود: «تشکیل جلسه کابینه امنیتی و تصمیم به عدم تکمیل این توافق، ظالمانه و غیراخلاقی است، اما مشروع است.»