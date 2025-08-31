سید عبدالملک بدرالدین الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن امروز به مناسبت شهادت نخست وزیر این کشور و جمعی همراهان وی در پی حمله رژیم صهیونیستی، سخنرانی خود کرد.
رهبر انصارالله یمن:
دشمن تلاش میکند این امت را از اصول انسانی، دینی و اخلاقی خود جدا سازد و آن را به جامعهای بیارزش و بیهویت تبدیل کند؛ امتی که از پیوند با خدا و هدایت الهی دور مانده و در نتیجه متلاشی و تسلیم شده است تا سلطه و به بردگی کشاندن آن آسان گردد.
ما با موضعی عملی به مقابله با دشمن میپردازیم، او را هدف قرار میدهیم، خسارت وارد میکنیم و عملیاتهای پیدرپی را اجرا مینماییم.
مسیر نظامی ما، از حمله با موشک و پهپاد گرفته تا محدودیتهای دریایی، همچنان ثابت و رو به گسترش است.
همچنین در حمایت از ملت فلسطین در همه عرصهها تا حد توان خود اقدام میکنیم.
ما وارد این معرکه مقدس علیه دشمن صهیونیستی شدهایم؛ دشمنی که نه تنها خصم امت اسلامی بلکه تهدیدی برای کل بشریت و انسانیت است.
ما در برابر دشمن در همه میدانها ـ نظامی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و رسانهای ـ حضور داریم و این مسیر همچنان پابرجاست.
مردان شجاع ما همراه با زنان، کودکان و همه اقشار ملت، با ایمان و اراده، در این موضعگیری عظیم سهیماند و فعالیتهای گسترده و پیوستهای انجام میدهند؛ از راهپیماییها و تجمعات میلیونی گرفته تا فعالیتهای دانشجویی و اجتماعی.
ملت ما با حرکت بیسابقه و بینظیر، وارد این نبرد شده و با بالاترین سطح آمادگی به ندای الهی پاسخ داده است. این حرکت مبتنی بر بصیرت و هوشیاری است و هیچ تهدید یا اقدام دشمن نمیتواند در عزم آنان سستی ایجاد کند.
ملت ما با الهام از وعده الهی، در راه خداوند ایستادگی میکند، ضعف به خود راه نمیدهد و بر صبر و استقامت تکیه مینماید؛ چرا که خداوند صابران را دوست دارد. این ملت، ملتی پایدار و مقاوم است.
مسائل امنیتی یکی از عرصههای اساسی و همزمان با نبرد نظامی است. دستگاههای امنیتی با تلاش گسترده دستاوردهای مهمی در بهبود اوضاع جبهه داخلی داشتهاند و این روند با پشتیبانی کامل ملی و مردمی همچنان ادامه دارد.
ملت یمن نیز با امضای منشور قبیلهای ملی، حضور میلیونی در تظاهرات ضد دشمنان، و برگزاری تجمعات قبیلهای، بر حمایت خود از نهادهای امنیتی و مأموریتهای آنان تأکید میکنند.
هیچ خیانتی در هیچ سطحی سیاسی یا غیرسیاسیقابل پذیرش و حمایت نیست. ملت یمن هوشیارانه در برابر هرگونه تلاش برای همکاری با دشمن صهیونیستی و اجرای طرحها و جنایات او ایستادهاند.
هر فردی که در خدمت دشمن باشد، خائن به معنای واقعی کلمه است و مردم در برابر چنین خیانتی سکوت یا مدارا نخواهند کرد.
موضع ملت یمن واحد و استوار است و بر اساس قرآن کریم، شریعت اسلامی و قوانین برخاسته از آن، در برابر هرگونه سازش یا همکاری با دشمنان ایستادگی میکند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید