مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون دو و میدانی به ریاست معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون دو ومیدانی به ریاست سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان صبح امروز نهم شهریورماه در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

این مجمع با ریاست سید محمد شروین اسبقیان و با حضور مهین فرهادی‌زاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک، کامیار سلطانی مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌ها برگزار شد که احسان حدادی رئیس فدراسیون گزارش جامعی را از فعالیت‌های سالیانه، وضعیت موجود و برنامه‌ی آینده‌ این فدراسیون ارائه داد. در ادامه حسابرس مستقل، خزانه دار و بازرس فدراسیون به ارائه گزارش پرداختند که مورد تایید و تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.

برنامه‌های فدراسیون برای سال ۱۴۰۴ با رای اعضای مجمع، تصویب شد. اعضای مجمع از جمله روسای هیات‌های دو ومیدانی استان‌ها در این مجمع بصورت وبیناری حضور داشتند. در ادامه رای‌گیری برای اعضای هیات رئیسه انجام شد و بر همین اساس، هاشم صیامی با ۴۳ رای و پریسا بهزادی با ۴۱ رای به ترتیب به عنوان نواب رئیس اول و دوم، علی کفاشیان با ۴۱ رای به عنوان کارشناس خبره، حمیدرضا حنیفی‌زاده با ۴۳ رای به عنوان خزانه دار و رستم‌زهی با ۴۴ رای به عنوان نماینده هیات‌های استانی به عضویت هیات رئیسه فدراسیون دو ومیدانی درآمدند.

سید محمد شروین اسبقیان در پایان مجمع گفت: دو‌ومیدانی رویدادهای مهمی همچون بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی و بازیهای آسیایی ناگویا همچنین المپیک را پیش رو دارد و امیدوارم این فدراسیون در راستای برنامه‌ریزی و جدیت موفقیت های قابل توجهی را بدست آورد. اسبقیان، برکزاری جلسات هیات رئیسه فدراسیون همچنین مجامع عمومی سالیانه فدراسبون و هیات‌های استانی را در زمان مقرر، مورد توجه و تمرکز قرار داد. او ادامه داد: گرارش حسابرسی، بازرسی و ‌‌خزانه‌‌اری خوب بود و امیدوارم در سال ۱۴۰۴ شاهد افتخارات قابل توجهی باشیم.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای تاکید کرد: این فدراسیون بدلیل مدالهای زیاد، اهمیت قابل توجهی برای وزارت ورزش و جوانان دارد و در رشته‌های آلویت دار است و امیدوارم بتوانند نتایج مورد نظر و در شان این رشته را به ارمغان آورند. وی تصریح کرد: در دو‌ومیدانی قهرمانان بسیار خوبی حضور دارند و از ظرفیت بسیار ارزنده‌ای در این رشته برخورداریم و پیشکسوتان عزیزی هم در طول سالیان مختلف نقش آفرینی کردند که قطعا فدراسیون دو ومیدانی از این ظرفیت‌ها در مسیر تحقق اهداف خود، بهره خواهد برد. یانس کولیدزیس سرمربی خارجی تیم ملی دو ومیدانی نیز در ابن مجمع حضور داشت.