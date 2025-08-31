En
قیمت جدید طلا و سکه ۹ شهریورماه ۱۴۰۴

قیمت طلا و سکه در بازار تهران اعلام شد.
قیمت جدید طلا و سکه ۹ شهریورماه ۱۴۰۴

به گزارش تابناک؛ گزارش‌ها حاکی از آن است که هر قطعه سکه امامی با کاهش ۵۰۰ هزار تومانی، ۹۴ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان شد.

هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۴۹ هزار تومانی به قیمت ۸ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان به فروش رفت.

قیمت انواع سکه و طلا را ساعت ۱۱ امروز ۹ شهریورماه ۱۴۰۴ را مشاهده می‌کنید.

قیمت طلا و سکه در زمان بازگشایی بازار

بررسی روند بازار طلا و سکه حاکی از آن است که طلا در کانال ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه در کانال ۹۵ میلیون تومان قرار دارد.

بازار طلا در حالی وارد روز یک‌شنبه، نهم شهریورماه شد که هر گرم طلای ۱۸عیار ۸ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان قیمت پیدا کرده است. این نشان می‌دهد که هر گرم طلای ۱۸عیار در طول ۲۴ ساعت گذشته افزایش ۲۶۸ هزار تومانی قیمت را تجربه کرده است.

هر مثقال طلای ۱۸ عیار هم با افزایش یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومانی به نرخ ۳۷ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان رسیده است.

هر گرم طلای ۲۴ عیار ۳۵۷ هزار تومان افزایش قیمت داشت و در حدود ۱۱ میلیون و ۴۸۲ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. هر گرم طلای دست دوم نیز با افزایش ۲۶۴ تومانی، ۸ میلیون و ۴۹۶ هزار تومان در بازار قیمت‌گذاری شده است.

سکه ۹۵ میلیون تومان شد

در این میان، بازار سکه در حالی وارد روز یک‌شنبه، نهم شهریورماه شد که سکه در کانال ۹۵ میلیون تومان قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سکه امامی امروز در بازار با قیمت ۹۵ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان دیده می‌شود که افزایش یک میلیون و ۹۸۵ هزار تومانی قیمت را در طول ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد.

قیمت هر قطعه سکه‌بهار آزادی نیز با افزایش ۳ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی، ۸۸ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان شده است. نیم‌سکه، اما ۵۱ میلیون تومان قیمت پیدا کرده که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

ربع‌سکه هم ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت خورده که از افزایش یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی قیمت برخوردار بوده است. از سوی دیگر، سکه گرمی در بازار به قیمت ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دیده می‌شود که ۴۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

