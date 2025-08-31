پیام تبریک مدیرعامل بانک آینده به مناسبت فرارسیدن روز بانکداری اسلامی

10 شهریورماه؛ روز بانکداری اسلامی گرامی باد

بانکداری اسلامی، نه‌تنها یک نظام مالی، بلکه الگویی برای اقتصاد اخلاق‌محور جهانی به‌شمار می‌رود. این بانکداری، تجلی آرمان‌های انسانی است که برای قرن‌ها در تعالیم دینی ما، ریشه داشته است.

در روز بانکداری اسلامی یادآور می‌شویم که هسته مرکزی این نظام، توجه به مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تبدیل سود فردی به پیشرفت جمعی است.

روز بانکداری اسلامی، نویدبخش اقتصادی است که در آن عدالت توزیع، شفافیت اخلاقی و توسعه پایدار، اصول جهان‌شمول آن را شکل می‌دهد. امید آن که این آرمان را با همکاری یکدیگر محقق سازیم.