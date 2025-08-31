به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پس از آنکه آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده، نهاد مسئول اصلی مدیریت کمکهای خارجی این کشور، در ابتدای دولت دوم دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به فرمان او شدیدا کوچک شده و انبوه کارکنانش را از دست داد، موقتا زیر مجموعه وزارت امور خارجه آمریکا و تحت مدیریت مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور قرار گرفت.
این در حالی است که مارکو روبیو یک فرد چند شغله در دولت ترامپ محسوب میشود که طبق اعلام خودش «چهار شغل» را به صورت همزمان در دست داشته است.
به گزارش روزنامه «ایندیپندنت»، روبیو تا همین روز جمعه بیشتر از هر فرد دیگری در دولت ترامپ عناوین شغلی داشت و عناوین او به غیر از وزیر خارجه، شامل مدیر موقت اداره اسناد و بایگانی ملی آمریکا، مشاور امنیت ملی موقت ترامپ و مدیر موقت آژانس توسعه بینالمللی میشد.
حال رسانههای آمریکایی گزارش دادهاند او که لقب «وزیر همهچیز» را دریافت کرده بود، کنترل آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده را به «راسل ووت»، مدیر بودجه کاخ سفید واگذار کرده است.
طبق این گزارشها، آژانس توسعه بینالمللی آمریکا حالا زیر دست کسی قرار گرفته که در تلاش برای بیرون کشیدن حدود پنج میلیارد دلار پول از دست این آژانس در طی فرآیندی که از نظر ناظران کنگره غیر قانونی دانسته شده، بوده است.
روبیو روز جمعه گفت: «از ماه ژانویه ما دهها میلیارد دلار از پول مالیاتدهندگان را صرفهجویی کردیم. آژانس توسعه بینالمللی آمریکا بعدا تنها محدود به یک مجموعه کوچک از برنامههای اساسی شد و زیر نظر وزارت امور خارجه قرار و رسما در وضعیت تعطیلی قرار گرفت. حالا راسل ناظر بر تداوم روند تعطیلی آژانسی است که از خیلی وقت پیش از مسیر خود منحرف شده بود.»
راسل ووت یکی از معماران دستورکار راستگرایانه دولت ترامپ موسوم به «پروژه ۲۰۲۵» که قبلا با ابتکار عمل بنیاد هریتیج تدوین شد، است اما خودش همچون مارکو روبیو یک فرد چند شغله در دولت ترامپ است و همزمان به عنوان مدیر موقت دفتر محافظت مالی مصرفکننده، سازمان فدرال دیگری که در نتیجه سیاستهای ترامپ موجودیتش به خطر افتاده، فعالیت میکند.
دفتر بودجه که تحت کنترل ووت است، روز جمعه از برنامهای برای لغو حدود پنج میلیارد دلار کمک خارجی ایالات متحده طی یک فرآیند مخصوص لغو پولهایی که قبلا از سوی کنگره تصویب شدند، خبر داد. این برنامه اما شدیدا مورد انتقاد یک ناظر داخلی دولت و همینطور چندین نماینده کنگره قرار گرفته و آنها میگویند که عامل تضعیف اختیارات کنگره بوده و قانون اساسی را نقض و نظام مهار و موازنه در این کشور را تضعیف میکند.
همچنین چند نماینده کنگره هشدار دادند این اقدامات و سیاستهای ترامپ ممکن است تعطیلی دولت او را همزمان با تدارک قانونگذاران برای مناقشات در پایان سال مالی که در ۳۰ سپتامبر فرا میرسد، رقم بزند.
ترامپ ساعاتی بعد از شروع دولت دوم خود در یک فرمان اجرایی یک تعلیق ۹۰ روزه را بر همه کمکهای خارجی آمریکا اعمال کرده و سپس تقریبا تمامی کارمندان آژانس توسعه بینالمللی آمریکا را به مرخصی اداری فرستاد و این آژانس را زیر نظر وزارت امور خارجه قرار داد. روبیو روز اول ژوئیه اعلام کرد این آژانس رسما اجرای کمکهای خارجی را متوقف میکند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید