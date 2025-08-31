En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

روبیو یکی از سمت‌های خود را از دست داد

«مارکو روبیو» وزیر خارجه دولت ترامپ که هم‌زمان چهار سمت کلیدی داشت و «وزیر همه‌چیز» لقب گرفته بود، کنترل آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا را به «راسل ووت» مدیر بودجه کاخ سفید واگذار کرد.
کد خبر: ۱۳۲۵۷۱۸
| |
2 بازدید
روبیو یکی از سمت‌های خود را از دست داد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پس از آنکه آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده، نهاد مسئول اصلی مدیریت کمک‌های خارجی این کشور، در ابتدای دولت دوم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به فرمان او شدیدا کوچک شده و انبوه کارکنانش را از دست داد، موقتا زیر مجموعه وزارت امور خارجه آمریکا و تحت مدیریت مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور قرار گرفت.

این در حالی است که مارکو روبیو یک فرد چند شغله در دولت ترامپ محسوب می‌شود که طبق اعلام خودش «چهار شغل» را به صورت همزمان در دست داشته است.

به گزارش روزنامه «ایندیپندنت»، روبیو تا همین روز جمعه بیشتر از هر فرد دیگری در دولت ترامپ عناوین شغلی داشت و عناوین او به غیر از وزیر خارجه، شامل مدیر موقت اداره اسناد و بایگانی ملی آمریکا، مشاور امنیت ملی موقت ترامپ و مدیر موقت آژانس توسعه بین‌المللی می‌شد.

حال رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند او که لقب «وزیر همه‌چیز» را دریافت کرده بود، کنترل آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده را به «راسل ووت»، مدیر بودجه کاخ سفید واگذار کرده است.

طبق این گزارش‌ها، آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا حالا زیر دست کسی قرار گرفته که در تلاش برای بیرون کشیدن حدود پنج میلیارد دلار پول از دست این آژانس در طی فرآیندی که از نظر ناظران کنگره غیر قانونی دانسته شده، بوده است.

روبیو روز جمعه گفت: «از ماه ژانویه ما ده‌ها میلیارد دلار از پول مالیات‌دهندگان را صرفه‌جویی کردیم. آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا بعدا تنها محدود به یک مجموعه کوچک از برنامه‌های اساسی شد و زیر نظر وزارت امور خارجه قرار و رسما در وضعیت تعطیلی قرار گرفت. حالا راسل ناظر بر تداوم روند تعطیلی آژانسی است که از خیلی وقت پیش از مسیر خود منحرف شده بود.»

راسل ووت یکی از معماران دستورکار راستگرایانه دولت ترامپ موسوم به «پروژه ۲۰۲۵» که قبلا با ابتکار عمل بنیاد هریتیج تدوین شد، است اما خودش همچون مارکو روبیو یک فرد چند شغله در دولت ترامپ است و همزمان به عنوان مدیر موقت دفتر محافظت مالی مصرف‌کننده، سازمان فدرال دیگری که در نتیجه سیاست‌های ترامپ موجودیتش به خطر افتاده، فعالیت می‌کند.

دفتر بودجه که تحت کنترل ووت است، روز جمعه از برنامه‌ای برای لغو حدود پنج میلیارد دلار کمک خارجی ایالات متحده طی یک فرآیند مخصوص لغو پول‌هایی که قبلا از سوی کنگره تصویب شدند، خبر داد. این برنامه اما شدیدا مورد انتقاد یک ناظر داخلی دولت و همینطور چندین نماینده کنگره قرار گرفته و آنها می‌گویند که عامل تضعیف اختیارات کنگره بوده و قانون اساسی را نقض و نظام مهار و موازنه در این کشور را تضعیف می‌کند.

همچنین چند نماینده کنگره هشدار دادند این اقدامات و سیاست‌های ترامپ ممکن است تعطیلی دولت او را همزمان با تدارک قانونگذاران برای مناقشات در پایان سال مالی که در ۳۰ سپتامبر فرا می‌رسد، رقم بزند.

ترامپ ساعاتی بعد از شروع دولت دوم خود در یک فرمان اجرایی یک تعلیق ۹۰ روزه را بر همه کمک‌های خارجی آمریکا اعمال کرده و سپس تقریبا تمامی کارمندان آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا را به مرخصی اداری فرستاد و این آژانس را زیر نظر وزارت امور خارجه قرار داد. روبیو روز اول ژوئیه اعلام کرد این آژانس رسما اجرای کمک‌های خارجی را متوقف می‌کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزیر خارجه آمریکا مارک روبیو کاخ سفید
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدوی‌کیا دست نخورده می‌ماند
فرزین شعار سال را فراموش کرد/ بانک مرکزی در مسیر حباب‌فروشی با دلار آزاد؟
یار جلیلی در جوار لاریجانی؛ «باقری کنی» چگونه از تندرو‌ها فاصله گرفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مسوول مذاکرات فنی آمریکا با ایران از سمتش کناره‌گیری می‌کند
مارکو روبیو: آمریکا آماده مذاکره مستقیم با ایران است
کاخ سفید مرگ ترامپ را تکذیب کرد!
پست معنادار کاخ سفید درباره ترامپ + عکس
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
ترامپ کجاست؟
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
رهبر انقلاب به قرارگاه فرماندهی جنگ رفتند
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۶۰ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۷ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۴۸ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۸۹ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۶ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۹ نظر)
tabnak.ir/005YsY
tabnak.ir/005YsY