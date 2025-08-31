En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

راز گم‌‌شدن مرد مشهدی در تهران

مرد جوانی که از مشهد به تهران برای کار آمده و گمشده بود، توسط کارآگاهان پلیس آگاهی پیدا شد.
کد خبر: ۱۳۲۵۶۹۶
| |
2 بازدید
راز گم‌‌شدن مرد مشهدی در تهران

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ چندی قبل، مرد جوانی به اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ رفت و هنگامی که مقابل کارآگاهان قرار گرفت، گفت: ما اهل مشهد هستیم. برادرم که به موادمخدر اعتیاد دارد و مکانیک است را به کمپ ترک اعتیاد معرفی کردیم، اما فرار کرد. او به خانه آمد و مدعی شد که می‌خواهد برای پیدا کردن شغل در یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی به تهران سفر کند. او به پایتخت آمد، اما تلفن همراهش در دسترس نیست و هیچکس از برادرم خبری ندارد.

پس از ثبت شکایت و تشکیل پرونده در دادسرای ناحیه ۲۷، تیمی از کارآگاهان با دستور بازپرس جنایی وارد عمل شدند و از پزشکی قانونی و بیمارستان‌های تهران استعلام گرفتند، اما اثری از مرد گمشده به دست نیاوردند.

کارآگاهان در ادامه تحقیقات دریافتند مرد جوان پس از ورود به تهران قصد داشته برای مصاحبه به شرکت موردنظر مراجعه کند. به همین دلیل وارد یک فروشگاه پوشاک و عطر شده و خرید‌های گران‌قیمتی انجام داده است، اما در نهایت موفق به گرفتن نوبت مصاحبه نشده است.

تیم جنایی در این مرحله از تحقیقات، با بررسی‌های فنی و مخابراتی متوجه شدند مرد جوان پس از ناکامی در انجام مصاحبه شغلی، تمام پول‌هایش را از دست داده و به ترمینال جنوب رفته است. او در آنجا شروع به مصرف مواد مخدر کرده و شب‌ها نیز در همان محل کارتن‌خوابی می‌کند.

مأموران راهی ترمینال جنوب شدند و پس از چند ساعت تجسس مرد جوان را در حالی که حال جسمانی خوبی نداشت، پیدا کردند و این موضوع را به خانواده‌اش خبر دادند.

مرد جوان ماجرا را اینطور توضیح داد:هنگامی که از مشهد به تهران آمدم فک کردم که با خرید یک دست کت و شلوار و ادکلن گرانقیمت می‌توانم وارد شرکت معروف خودروسازی به عنوان مکانیک وارد شوم. به‌همین خاطر تمامی پولی که از خانه برداشته بودم را خرج کردم. در ادامه که موفق به انجام مصاحبه کاری نشدم و دیگر پولی نداشتم، برای خواب به ترمینال جنوب رفتم. در آنجا چند کارتن‌خواب را پیدا کردم و با آنها موادمخدر مصرف کردم. چند روزی آنجا ماندم، اما پلیس پیدایم کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترک اعتیاد مشهد تهران
مخدر جدید در راه ایران؛ ۵۰۰ برابر قوی‌تر از هروئین!
بازخوانی تاریخ؛ وقتی آیت الله بهشتی نظر امام خمینی درباره موسیقی را تغییر داد
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت جدید فروش آپارتمان در شهر تهران
وزیر دولت استرالیا: ارتباط با تهران ضروری است
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
ترامپ کجاست؟
رهبر انقلاب به قرارگاه فرماندهی جنگ رفتند
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
سخنان قابل تامل اردوغان درباره پدافند هوایی
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۷ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۷ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۴۸ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۸۴ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۹ نظر)
tabnak.ir/005YsC
tabnak.ir/005YsC