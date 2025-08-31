به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ چندی قبل، مرد جوانی به اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ رفت و هنگامی که مقابل کارآگاهان قرار گرفت، گفت: ما اهل مشهد هستیم. برادرم که به موادمخدر اعتیاد دارد و مکانیک است را به کمپ ترک اعتیاد معرفی کردیم، اما فرار کرد. او به خانه آمد و مدعی شد که میخواهد برای پیدا کردن شغل در یکی از شرکتهای بزرگ خودروسازی به تهران سفر کند. او به پایتخت آمد، اما تلفن همراهش در دسترس نیست و هیچکس از برادرم خبری ندارد.
پس از ثبت شکایت و تشکیل پرونده در دادسرای ناحیه ۲۷، تیمی از کارآگاهان با دستور بازپرس جنایی وارد عمل شدند و از پزشکی قانونی و بیمارستانهای تهران استعلام گرفتند، اما اثری از مرد گمشده به دست نیاوردند.
کارآگاهان در ادامه تحقیقات دریافتند مرد جوان پس از ورود به تهران قصد داشته برای مصاحبه به شرکت موردنظر مراجعه کند. به همین دلیل وارد یک فروشگاه پوشاک و عطر شده و خریدهای گرانقیمتی انجام داده است، اما در نهایت موفق به گرفتن نوبت مصاحبه نشده است.
تیم جنایی در این مرحله از تحقیقات، با بررسیهای فنی و مخابراتی متوجه شدند مرد جوان پس از ناکامی در انجام مصاحبه شغلی، تمام پولهایش را از دست داده و به ترمینال جنوب رفته است. او در آنجا شروع به مصرف مواد مخدر کرده و شبها نیز در همان محل کارتنخوابی میکند.
مأموران راهی ترمینال جنوب شدند و پس از چند ساعت تجسس مرد جوان را در حالی که حال جسمانی خوبی نداشت، پیدا کردند و این موضوع را به خانوادهاش خبر دادند.
مرد جوان ماجرا را اینطور توضیح داد:هنگامی که از مشهد به تهران آمدم فک کردم که با خرید یک دست کت و شلوار و ادکلن گرانقیمت میتوانم وارد شرکت معروف خودروسازی به عنوان مکانیک وارد شوم. بههمین خاطر تمامی پولی که از خانه برداشته بودم را خرج کردم. در ادامه که موفق به انجام مصاحبه کاری نشدم و دیگر پولی نداشتم، برای خواب به ترمینال جنوب رفتم. در آنجا چند کارتنخواب را پیدا کردم و با آنها موادمخدر مصرف کردم. چند روزی آنجا ماندم، اما پلیس پیدایم کرد.
