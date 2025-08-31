جت کارت؛ دریافت آنی بلوکارت

فرایند بازکردن حساب بانکی تا دریافت کارت را تصور کنید. از پرکردن فرمهای کاغذی تا دریافت کارت و فعال کردن رمز. بلو این فرایند را به سادهترین شکل پیادهسازی کرده است؛ همه چیز آنلاین انجام میشود و در کمتر از ۷ دقیقه فرایند بازکردن حساب کامل میشود. میماند دریافت کارت که آن هم باید چند روزی منتظر بمانید تا به دستتان برسد، البته بهتر است بدانید که بدون دریافت بلوکارت هم میتوانید از خدمات اپلیکیشن بلو استفاده کنید. بعد از بازکردن حساب میتوانید گزینه کارت دیجیتال را انتخاب کنید و بدون داشتن بلوکارت از حساب بلو خود استفاده کنید.
حالا این فرایند به کوتاهترین حالت ممکن رسیده است. «جتکارت» تازهترین محصول بلوبانک سامان است که فرایند بازکردن حساب تا دریافت کارت را به شکل متفاوتی ارائه میدهد و شیوه مرسوم دریافت کارت را تغییر داده است. تا پیش از این برای گرفتن کارت از هر بانکی، باید اول حساب باز میکردید و کارت بانکیتان را با نام خود دریافت میکردید، حالا با جتکارت این مسیر تغییر کرده: کارت بانکیتان را همان ابتدا میگیرید و بعد حساب باز میکنید. یعنی دریافت سریع و آنی کارت.
شاید با دیدن سرعت صدور جتکارت این سوال برایتان پیش بیاید: فرق جتکارت با بلوکارت چیست؟
کاربرد جتکارت هم دقیقا مثل بلوکارت است با دو تفاوت زیر:
1- نوع دریافت کارت
اولین تفاوت جتکارت و بلوکارت مسیر دریافت متفاوت آنهاست. برای دریافت بلوکارت باید حساب باز کنید، درخواست دهید و منتظر رسیدن کارتتان بمانید. برای دریافت جتکارت باید به یکی از مراکز دریافت جتکارت بروید، یک کارت بگیرید و حساب باز کنید یا اگر حساب دارید جتکارتتان را فعال کنید.
2- رنگ و اطلاعات کارت
بلوکارتها آبی، سبز، قرمز، زرد، بنفش، رزگلد و مشکی هستند و اسم کامل دارنده حساب روی آن ثبت شده اما جتکارتها بدون نام و با رنگ سفید در دسترس کاربران قرار میگیرند.
چگونه جتکارت بگیریم؟
در حال حاضر جتکارت فقط در یک جشنواره تابستانی و در جزیره کیش ارائه میشود. برای دریافت آن کافیست به یکی از سه کانتری که در فرودگاه کیش، مرکز تجاری کیش و بازار پردیس ۲ قرار دارند، مراجعه کنید. تنها با یک درخواست جتکارت شما به صورت آنی و در لحظه صادر میشود. به زودی امکان دریافت جتکارت در مراکز بیشتری فراهم خواهد شد.
برای دریافت جتکارت همراه داشتن مدارک شناسایی لازم نیست. اما برای استفاده از خدمات جتکارت باید حساب بلو خود را باز کرده و جتکارتتان را فعال کنید.
مراحل دریافت جتکارت اگر در بلو حساب ندارید:
1- به یکی از سه مرکز گفته شده مراجعه کنید و کارت خود را دریافت کنید.
2- QR Code روی پاکت کارت را اسکن کنید.
3- اطلاعات خود را وارد کنید.
4- اپلیکیشن بلو را دانلود کنید.
5- فرایند بازکردن حساب خود را کامل کنید.
6- شمارت کارت موجود روی جتکارت خود را وارد کنید، حالا جتکارت شما آماده استفاده است.
مراحل فعالسازی جتکارت اگر هم حساب بلو دارید و هم بلوکارت:
1- به یکی از سه مرکز گفته شده مراجعه کنید و کارت خود را دریافت کنید.
2- QR Code روی پاکت کارت را اسکن کنید.
3- دکمه شروع را بزنید و اطلاعات را کامل کنید.
4- به محض بازکردن اپلیکیشن بلو با گزینه فعالسازی کارت مواجه میشوید و میتوانید جتکارتتان را جایگزین بلوکارت خود کنید.
جتکارتها فقط به رنگ سفید عرضه میشوند، و تنها اطلاعات مهمی مانند CVV2 و تاریخ انقضا روی کارت قابل مشاهده است. این طراحی مینیمال و ساده، جتکارت را از دیگر کارتها متمایز میکند. پس از دریافت جتکارت هیچ محدودیتی در کار با آن ندارید. نه تنها در جزیره کیش بلکه در تمامی نقاط ایران میتوانید از جتکارت استفاده کنید و از تمام قابلیتهای اپلیکیشن بلو استفاده کنید.
