قیمت سکه امروز یکشنبه ۹ شهریور

بازار سکه در حالی وارد روز یک‌شنبه، نهم شهریورماه شد که سکه در کانال ۹۵ میلیون تومان قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۲۵۶۹۳
425 بازدید
قیمت سکه امروز یکشنبه ۹ شهریور

بازار سکه در حالی وارد روز یک‌شنبه، نهم شهریورماه شد که سکه در کانال ۹۵ میلیون تومان قرار گرفته است.

به گزارش تابناک؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد سکه امامی امروز در بازار با قیمت ۹۵ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان دیده می‌شود که افزایش یک میلیون و ۹۸۵ هزار تومانی قیمت را در طول ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد.

قیمت هر قطعه سکه‌بهار آزادی نیز با افزایش ۳ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی، ۸۸ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان شده است. نیم‌سکه اما ۵۱ میلیون تومان قیمت پیدا کرده که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

ربع‌سکه هم ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت خورده که از افزایش یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی قیمت برخوردار بوده است. از سوی دیگر، سکه گرمی در بازار به قیمت ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دیده می‌شود که ۴۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

