راز جسد مردی در خانه متروکه

به گزارش تابناک؛ روزنامه همشهری نوشت: بیست و یکم مرداد امسال ساکنان کوچه‌ای در گاندی با پلیس تماس گرفتند و گفتند که بوی متعفنی از یک خانه متروکه به مشام می‌رسد. پس از این تماس، ماموران کلانتری گاندی قدم در خانه متروکه گذاشتند و با پیکر بی جان مردی مواجه شدند که چند روزی از مرگش می‌گذشت. در این شرایط گزارش این قتل مرموز به قاضی سالار صنعتگر بازپرس جنایی تهران اعلام شد و او دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی و انجام تحقیقات برای شناسایی هویت مقتول و قاتلانش را صادر کرد.

با انجام بررسی‌های اولیه، مشخص شد که ساختمان متروکه، سالهاست که خالی از سکنه است. از سوی دیگر بررسی پرونده افراد گمشده نیز هویت مقتول را فاش کرد؛ او مردی بود که با همسر و فرزندش زندگی می‌کرد و همسر او، گزارش ناپدید شدن وی را به پلیس اطلاع داده بود. او گفته بود که آخرین بار، شوهرش برای انجام کاری از خانه بیرون رفته و دیگر برنگشته است.

تحقیقات تیم جنایی، اما نشان می‌داد که مقتول با همسرش اختلاف داشته است. در این شرایط دستور بازداشت او و مردی آشنا که با همسر مقتول ارتباط پنهانی داشت، صادر شد. این دو متهم بازداشت شده، منکر قتل شدند و اصرار بربیگناهی دارند. با این وجود هردو با قرار قانونی در اختیار ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفته‌اند.