روش ساخت کود گیاهی با پوست تخم مرغ

برای تقویت خاک گلدان و رشد سریع گل و گیاهی که در حال مراقبت و پرورش آن هستیم، می توان از مواد مختلفی از جمله پوست به ظاهر بدون کاربرد تخم مرغ استفاده کرد.

بسیاری از افراد درخصوص کاربرد پوست تخم مرغ در محیط باغچه منزل خود اطلاع چندانی ندارند. اگر شما هم جز افرادی هستید که نسبت به این موضوع آگاهی ندارید، در این مطلب به شما خواهیم گفت که چطور ازپوست تخم مرغ به عنوان کود گیاهی استفاده کنید.

فواید؛ دلیل استفاده از پوست تخم مرغ داخل کود

به گزارش تابناک به نقل از نمناک، سوالی که مطرح است این که چرا می‌توان از پوست تخم مرغ به عنوان کود گیاهی استفاده کرد. پاسخ این است که پوست تخم مرغ منبع غنی کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم، پتاسیم، روی، منگنز، آهن و مس می‌باشد، یعنی همه چیز‌هایی که یک گیاه برای رشد و زنده ماندن به آن نیاز دارد.

در واقع با افزودن پوست تخم مرغ به مواد کود، به نوعی ترکیب نهایی کود حاصله کلسیم دار خواهد بود. از آنجا که کلسیم یک ماده مغذی برای ساخت دیواره سلول گیاهی است، باید گفت بدون وجود کلسیم این ماده مغذی، گیاه با سرعت رشد نخواهد کرد.

در مواردی که برخی از گیاهان تیره سبزیجات نظیر گوجه فرنگی و اسفناج از سرعت رشد کافی برخوردار نیستند، این موضوع به نبود میزان کافی کلسیم مرتبط می‌باشد. کمبود کلسیم در گیاهان جوان موجب پیچ خوردن برگ‌ها و ظهور لکه‌های سیاه روی برگ‌ها می‌شود. کمبود کلسیم در گیاهان مثمر مانند گوجه فرنگی، به صورت پوسیدگی انتهای شکوفه یا لکه‌ای نازک و تاریک در پایین میوه، قابل مشاهده است لذا با افزودن پوست تخم مرغ به کود باغچه سبزیجات خود، این مشکلات را رفع کنید.

همچنین پوست تخم مرغ علاوه بر تامین عناصر مورد نیاز گیاه، PH خاک را تنظیم و از گیاهان در برابر بیماری‌ها و آفات محافظت می‌کند. کلسیم موجود در پوسته، به رشد ریشه‌ها کمک و مشکل ریشه‌های کم پشت را درمان می‌کند.