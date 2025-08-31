En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اظهارات مهدی طارمی پس از پیوستن به المپیاکوس

مهاجم ایرانی المپیاکوس حضور در این تیم را اتفاق خوب برای خود توصیف کرد.
کد خبر: ۱۳۲۵۶۸۰
| |
1338 بازدید
|
۳

مهدی طارمی پیش از ساعت ۹ صبح امروز (یکشنبه) وارد آتن شد. این مهاجم ۳۳ساله با قراردادی دوساله با «قرمز و سفیدها» موافقت کرده است و پس از قبولی در معاینه‌های پزشکی قرارداد‌ها از سوی دو طرف امضا خواهند شد.

دستمزد او دو میلیون یورو در سال به علاوه پاداش خواهد بود. المپیاکوس با اینتر برای جذب مهاجم ایرانی با ۲.۵ میلیون یورو به توافق رسید.

طارمی در اولین صحبت‌هایش پس از حضور در فوتبال باشگاهی یونان عنوان کرد: از حضور در اینجا و پیوستن به این تیم بسیار خوشحالم. المپیاکوس باشگاه بسیار بزرگی است. به همین خاطر از حضور در اینجا خوشحالم.

او در بخش بعدی درباره هواداران این تیم گفت: المپیاکوس هواداران پرشور زیادی دارد و بی‌صبرانه منتظر دیدارشان هستم.

مهاجم ایرانی در پایان در مورد مثلث خط حمله المپیاکوس با حضور الکعبی و یارمچوک خاطرنشان کرد: ما هم‌تیمی هستیم. هدف ما این است که تا جایی که می‌توانیم به تیم کمک کنیم و برای این هدف هر کاری خواهیم کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
المپیاکوس مهدی طارمی یونان
مخدر جدید در راه ایران؛ ۵۰۰ برابر قوی‌تر از هروئین!
بازخوانی تاریخ؛ وقتی آیت الله بهشتی نظر امام خمینی درباره موسیقی را تغییر داد
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سفر یک‌روزه طارمی به یونان با پرواز اختصاصی
المپیاکوس قید خرید طارمی را زد
نظر جالب طارمی درباره تورنمنت کافا
مهدی طارمی: دوست دارم در اینتر بمانم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
3
پاسخ
باشگاه اینتر برای طارمی بسیار بزرگ تر از ظرفیتش بود. متاسفانه نتوانست خودش را پیدا کند و بر خلاف استعداد نابش در حمل توپ و جسارتش در زدن ضربات آخر، از همان بازی نخست مشخص بود که سر در گم است و ترس دارد و همواره تلاش داشت پاس بدهد. شاید هم علتش این بود که تو تیم ملی وارد بازی هایی شد که نباید می شد! و تمرکزش را از دست داد. در هر حال ایکاش به لیگ معتبرتری می رفت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
1
0
پاسخ
یه پیرهن بهتر میپوشیدی اخوی. نماینده ایرانی شما مثلا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
از اینتر با این تیم..عجب پیشرفتی
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
ترامپ کجاست؟
رهبر انقلاب به قرارگاه فرماندهی جنگ رفتند
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
سخنان قابل تامل اردوغان درباره پدافند هوایی
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۸ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۷ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۴۸ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۸۵ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۴ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۹ نظر)
tabnak.ir/005Yrw
tabnak.ir/005Yrw