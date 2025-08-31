دریافت کپی کارت ملی در مراکز درمانی ممنوع شد

در پی دریافت گزارش‌های مردمی، سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به معاون درمان وزارت بهداشت، نسبت به تداوم مطالبه کپی مدارک هویتی از بیماران در برخی مراکز درمانی هشدار داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در پی دریافت گزارش‌های مردمی، سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به معاون درمان وزارت بهداشت، نسبت به تداوم مطالبه کپی مدارک هویتی از بیماران در برخی مراکز درمانی هشدار داد.

یکی از مخاطبان در تماس با خبرنگار ما از ادامه رویه نامتعارف برخی مراکز درمانی در الزام بیماران به ارائه کپی مدارک هویتی گلایه کرد و گفت: «درحالی‌که بار‌ها اعلام شده کپی کارت ملی و شناسنامه برای خدمات درمانی ضرورتی ندارد، هنوز برخی مراکز این مدارک را مطالبه می‌کنند و بیماران را سرگردان می‌سازند.»

از طرفی، گزارش‌های میدانی واصله به سازمان بازرسی کل کشور نیز حاکی از تداوم این روند در برخی مراکز درمانی است؛ موضوعی که این نهاد نظارتی را بر آن داشت تا در نامه‌ای رسمی به معاون درمان وزارت بهداشت نسبت به این تخلف هشدار دهد.

در ادامه این هشدار، سیدمحمدسعید نوربخش، بازرس کل بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور، در نامه‌ای خطاب به سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، تصریح کرده است که برخی بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها همچنان بیمه‌شدگان و مراجعان را به ارائه کپی کارت ملی و سایر مدارک هویتی مجبور می‌کنند؛ اقدامی که برخلاف بخشنامه‌های رسمی است و نارضایتی گسترده‌ای در میان مردم به وجود آورده است.

سازمان بازرسی با استناد به بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور یادآور شده که دریافت رونوشت مدارک هویتی از مراجعان توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و نهاد‌های ارائه‌دهنده خدمت باید بدون مطالبه کپی، خدمت‌رسانی کنند. در موارد ضروری نیز، تهیه کپی باید توسط خود دستگاه اجرایی و به‌صورت رایگان انجام شود.

در پایان این نامه، از معاونت درمان وزارت بهداشت خواسته شده ظرف ۱۰ روز آینده، گزارشی از اقدامات اصلاحی انجام‌شده ارائه کند. همچنین تأکید شده که در صورت ادامه این تخلف، مسئولیت هرگونه ترک فعل یا اجرای ناقص مقررات، مستقیماً متوجه مدیران و مسئولان ذی‌ربط خواهد بود.